Okan Buruk: San Mames'te finali hayal ediyoruz
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dinamo Kiev ile 21 Ocak Salı akşamı (yarın) oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Dinamo Kiev maçını kazanıp ilk 8'i garantilemek istediklerini söyleyen Buruk, "Avrupa'da ilk hedef ilk 8'in içinde olmak. Ana hedefimiz San Mames'te final oynamak. Onu düşünüyor, hayal ediyoruz" dedi. Buruk, Mourinho'nun 'Bana göre biz öndeyiz' açıklamasına ise "Başta olan, önde giden biziz. Arkaya bakmaya gerek yok. Kendi işimize bakacağız" sözleriyle yanıt verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Dinamo Kiev maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Dinamo Kiev'i hafife almayacaklarını ve maçın öneminni bilincinde olduklarını belirten Buruk, "Önemli ve kritik bir maç. Avrupa Ligi'nde ilk 8 hedefimiz devam ediyor. Bunun için önemli bir karşılaşma. Rakibimizin puanı bizi aldatmasın. Kendi liginde lider durumdalar, hiç kaybetmediler. Avrupa Ligi ve Ukrayna Ligi arasında büyük farklar var ama iyi oyunculara sahipler. Devre arası onlarda, uzun süredir maç oynamıyorlar. Hazırlık maçlarını takip ettik. Maçın favorisi biziz ama rakibimiz de iyi takım" dedi.
"HER MAÇI ÖNEMSİYORUZ"
Süper Lig'de Hatayspor karşısındaki puan kaybıyla ilgili soruya da cevap veren deneyimli teknik adam, "Galibiyet sayımıza, 17 deplasman üst üste kazanmış takıma 'Maçları önemsemiyoruz, konsantre olmuyorsunuz' diyemezsiniz. Her maçı önemsiyoruz, yüzde yüz hazırlanıyoruz, saygı duyuyoruz rakibe. Son maçta ikinci yarı çok domine ettik. Top girmedi. İkinci yarıyı ne kadar iyi oynadığımızı, konsantre olduğumuzu gösterdik. Bunu ligde ve Avrupa'da gösteriyoruz. Bu yüzden ligde 6 puan farkla öndeyiz. Sadece 3 beraberlik aldı. Bu 3 beraberliğin ikisinde, Eyüpspor ve Hatayspor maçlarında top girmedi. Hem ligi domine eden hem Avrupa'da ilk 8 için mücadele eden bir takımız. İç sahadaki tüm maçları kazandık, bu maçı da kazanıp turu geçmek istiyoruz. Oyuncularım her maçı önemsiyor, konsantre oluyor ama her maça aynı şekilde başlamak zor. Çok fazla maç oynuyoruz. Sadece Galatasaray olarak değil... Türkiye Kupası, Avrupa Ligi, lig, milli takım... Bu kadar çok maçın oynandığı yerde oyuncular psikolojik olarak zorlanabilir. Bu da gayet normal. Biz başarılı gidiyoruz" ifadesini kullandı.
"AVRUPA LİGİ'NDE KULÜBEMİZ DARALDI"
Okan Buruk, Avrupa Ligi kadrolarıyla ilgili olarak ise, "Şu anda tabii ki kulübemiz daraldı. Avrupa Ligi'nde Roland, Eyüp Aydın yok. Listede yoklar. Kulübede çok oyuncu olması bizim için önemli. İyi bir 11'e sahibiz. Kulübeden gelenler önemli ama maça başlayan, oyuna girecek oyunu sayısı bize maç kazandıracak kalitede. Son iki maçtayız. Transfer yapsak da kadroda olmayacaktı bu oyuncular. Ajax maçından sonra transferleri listeye yazabiliyoruz. Giren oyuncuların ne verdiği çok önemli. Performanslarını artırabiliriz, dokunabiliriz. Bu da bizim işimiz. Oyuncularımızı daha hazır hale getireceğiz." diye konuştu.
"ANA HEDEF SAN MAMES'TE FİNAL"
Avrupa Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili de konuşan Okan Buruk, "Avrupa'da ilk hedef ilk 8'in içinde olmak. Ana hedefimiz San Mames'te final oynamak. Onu düşünüyor, hayal ediyoruz. Uzun bir yol var. Çekeceğiniz kura, oynayacağınız takımlar, maç günü, sakatlıklar... Bir sürü şey var ama bir Türk takımı olarak tekrar final oynamak. Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa'daki başarıyı tekrar etmek. Önemli takımlar var, güçlü takımlar var. Şampiyonlar Ligi'nden takım gelmemesi bir avantaj. Mevcut olan 36 takımla oynayacağız ileriki turlarda. Kazandığımız maçlara bakınca, oynadığımız oyuna bakınca hayaller kuruyoruz" dedi.
"ÖNDE GİDEN BİZİZ, ARKAYA BAKMAYA GEREK YOK"
Okan Buruk, "Mourinho'nun 'Bana göre biz öndeyiz' sözleri için ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
Fikstür aslında... Son iki maça bakınca Göztepe ve Başakşehir gibi zorlu iki takımı yenip Hatayspor ile berabere kaldık. Maçların zorluğundan çok, maçları oynama yeteneği önemli. Geçen sene yaptık. 17 maç üst üste deplasmanda kazandık. Bu maçları iyi oynayabiliyoruz. Oyuncularımızla ve taraftarlarımızla birlikteliği ortaya koyunca, geçen sene de bunu yapıp 17 maç üst üste kazandık. Hedefimiz ligin sonuna kadar olan tüm maçları kazanmak. Başta olan, önde giden biziz. Arkaya bakmaya gerek yok. Kendi işimize bakacağız. Şu an tek düşüncemiz bu."
SOLSKJAER YORUMU
Okan Buruk, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunanr Solskjaer'den de övgüyle bahsederek, "Türk futbolu için hayırlısı olsun. Önemli bir teknik adam. Futbolcu ve hoca olarak iyi işler yaptı. Ülkemize hoş geldi. Bu tür isimlerin ülkemize gelmesi iyi. Hem Beşiktaş hem Türk futbolu için hayırlısı olsun" ifadesini kullandı.
OSIMHEN'İN OFSAYT NEDENİYLE İPTAL EDİLEN GOLLERİ...
Okan Buruk, "Osimhen'in ofsayt nedeniyle 6 golü geçerlilik kazanmadı. Bu konuda bir görüşmeniz oldu mu?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:
"Üst düzey bir santrfor, hem dünya hem Avrupa hem ligimiz için... Golcü oyuncular bazen pozisyona göre öncelik kazanmak için hareketli oluyor. Bence önemli olan pozisyonların içerisinde olması. Bütün maçlarla ilgili video-analiz yapıyoruz. Yıllardır Burak Yılmaz örneğini veriyoruz, Türk futbolunun en iyi santrforlarından biridir. Burak da hem savunma arasında gezerdi, ofsayta düşerdi, düşmezse golü atardı. Osimhen de aynısı. Savunma arasında gezecek, bazen savunmayı yanıltacak. Üst düzey bir santrfor. Ofsayta nasıl girmeyeceğinden çok video-analiz ile nasıl daha iyi olabileceğini gösteriyoruz"
"KALEMİZİ KAPATAMIYORUZ, MUTSUZUZ"
Okan Buruk, takımının bu sezonki hücum ve savunma performansıyla alakalı ise, "En önemli şey, hem Türkiye'de hem Avrupa'da en çok pozisyona giren takımlardan biriyiz. Türkiye'de bitiricilikte en iyi takımız. Girdiğimiz pozisyonlara ve attığımız gollere bakınca birinci sıradayız. Bir maç girmiyor, bir maç hepsi giriyor. Önemli olan pozisyona girmek. Pozisyona giren, bu oyunu sürdüren, benim oyuncularımın taraftarın istediği hücum oyununu sürdürüyoruz. Geçen seneye göre daha çok gol yedik, doğru. Gol yemeden kapattığımız maç sayısı çok az. Bizim de mutsuz olduğumuz yerlerden biri. Çalışarak üstesinden gelmeliyiz. Attığımız gol sayısı fazla, güzel ama yediğimiz gol de fazla. Düzeltmek için çalışacağız. Bireysel performanslar da önemli oluyor maç içinde, hatalar olabiliyor. Amacımız daha az gol yiyen bir Galatasaray" dedi.
SARA'NIN SAĞLIK DURUMU
Sarı-kırmızılıların hocası, sakatlığı bulunan Gabriel Sara'nın son durumu hakkında ise, "Son idman için Yener Hoca ile konuşacağız. Planlarımız arasında bugünkü antrenmana çıkarabilmeyi düşünüyorduk. Net bir şey yok. Konuşacağız. Antrenmanda ve maç kadrosunda olacak mı, bir toplantı yapacağız. Onun dışında eksiğimiz yok, bugün durumuna bakacağız." ifadelerini kullandı.