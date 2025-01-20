Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada

Eyüpsultan'da otomobil sürücüsü yol verme tartışmasında arabasını yumruklayan motosikletli kuryeyi copla darp etti.

DHA'nın haberine göre o anları diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

YOL VERME TARTIŞMASI ÇIKTI

Olay, 18 Ocak Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletini yere devirerek inen motosikletli kurye, otomobilin şoför tarafına giderek camı yumrukladı.

COPLA İNİP KURYEYİ DARP ETTİ

Bir türlü araçtan inemeyen sürücü, yolcu kapısından inerek kuryeye doğru yöneldi. Sürücünün elindeki copla darp ettiği kurye kaçarken, sürücü ise aracına binerek uzaklaştı.

Yaşananları diğer sürücüler cep telefonu kamerasına yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.