Şimdi de Melania coin çıktı

ABD'nin bugün resmen göreve başlayacak seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ardından First Lady Melania Trump da kendi adına bir kripto para çıkardı.

Melania Trump sosyal medya hesabından gece saatlerinden yaptığı açıklamada söz konusu paranın alım-satımlarının başladığını duyurdu.

The Official Melania Meme is live!



You can buy $MELANIA now. https://t.co/8FXvlMBhVf



FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P pic.twitter.com/t2vYiahRn6 — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 19, 2025

Coinmarketcap verilerine göre Melania Meme isimli kripto para şu ana kadar yüzde 41 değer kazanırken, toplam piyasa değeri de TSİ 8.30 itibarıyla 1.7 milyar doları aştı. Böylece Melania Meme piyasa değeri bakımından en büyük 68. kripto para oldu.

TRUMP'IN PARASINDA BÜYÜK DALGALANMA

Bu arada Donald Trump'ın meme coini Official Trump'ta ise büyük dalgalanmalar yaşanmaya devam etti. Gece 12.05'te 74.59 dolardan işlem göre söz konusu kripto para yaklaşık 45 dakika içerisinde 40 dolara kadar geriledi. Bu sabah ise yeniden 60 doların üzerine tırmandı.

Official Trump'ta yaşanan düşüşün Melania Meme'in çıkış saatine denk gelmesi dikkat çekti. Bu sebeple Official Trump'tan kâr elde eden yatırımcıların paralarını satarak Melania Meme'e yatırım yaptığı yorumları yapıldı.