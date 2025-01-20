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        Haberler Ekonomi Kripto Para Şimdi de Melania coin çıktı - Kripto Para Haberleri

        Şimdi de Melania coin çıktı

        ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ardından, eşi Melania Trump da kendi kripto parasını satışa çıkardı. 'Melania Meme' kısa sürede 1.7 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşırken günlük işlem hacmi de 2.4 milyar doları aştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 08:48 Güncelleme: 20.01.2025 - 08:48
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        ABD'nin bugün resmen göreve başlayacak seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ardından First Lady Melania Trump da kendi adına bir kripto para çıkardı.

        Melania Trump sosyal medya hesabından gece saatlerinden yaptığı açıklamada söz konusu paranın alım-satımlarının başladığını duyurdu.

        Coinmarketcap verilerine göre Melania Meme isimli kripto para şu ana kadar yüzde 41 değer kazanırken, toplam piyasa değeri de TSİ 8.30 itibarıyla 1.7 milyar doları aştı. Böylece Melania Meme piyasa değeri bakımından en büyük 68. kripto para oldu.

        TRUMP'IN PARASINDA BÜYÜK DALGALANMA

        Bu arada Donald Trump'ın meme coini Official Trump'ta ise büyük dalgalanmalar yaşanmaya devam etti. Gece 12.05'te 74.59 dolardan işlem göre söz konusu kripto para yaklaşık 45 dakika içerisinde 40 dolara kadar geriledi. Bu sabah ise yeniden 60 doların üzerine tırmandı.

        Official Trump'ta yaşanan düşüşün Melania Meme'in çıkış saatine denk gelmesi dikkat çekti. Bu sebeple Official Trump'tan kâr elde eden yatırımcıların paralarını satarak Melania Meme'e yatırım yaptığı yorumları yapıldı.

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