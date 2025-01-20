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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: 12 gün sonra gelen kahreden haber | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra gelen kahreden haber!

        Bursa'da, babasıyla alışveriş yaparken kaybolan zihinsel engelli, 46 yaşındaki Necmettin Sönmez'den, 12 gündür haber alınamıyordu. Ekipler, Sönmez'i son olarak güvenlik kamerası görüntülerine girdiği Uludağ eteklerinde aradı. Sönmez'in, AFAD ekipleri tarafından Uludağ'ın eteklerindeki Kaplıkaya mevkiinde ormanda cansız bedeni bulundu. Ailesi tarafından teşhis edilen Sönmez'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 07:51 Güncelleme: 20.01.2025 - 07:51
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        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde yaşayan zihinsel engelli Necmettin Sönmez (46), 8 Ocak’ta babası Muhittin Sönmez (75) ile birlikte tarihi Kapalı Çarşı'ya alışverişe gitti.

        KALABALIĞIN ARASINDA KAYBOLDU

        DHA'daki habere göre babasının elini bırakan Sönmez, çarşıdaki kalabalığın arasında kayboldu. Muhittin Sönmez oğlunu bulamayınca, polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.

        GÜVENLİK KAMERALARI İZLENDİ

        Tarihi Kapalı Çarşı'dan itibaren tüm güvenlik kamerasını adım adım izleyen ekipler, Necmettin Sönmez'in kaybolduğu gün Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'ndeki bir sokaktan geçtiğini tespit etti. Güzergah üzerindeki güvenlik kameralarını da inceleyen polisler, Sönmez'in Zeyniler Mahallesi üzerinden orman yoluna ilerlediğini gördü.

        ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTIRILDI

        Bunun üzerine AFAD, Jandarma, AKUT ve İHH ekipleri, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırıldı. Sönmez’i arama çalışmaları günlerce sürdü.

        AİLESİ AFİŞLER BASTIRIP ARADI

        Ailesi, Sönmez’i görenlerin haber vermesi için özel olarak bastırdıkları afişleri araçların arkasına, aydınlatma direklerine, cadde ve sokaklarla alışveriş merkezleri ve otobüs duraklarına astı.

        "YÜZDE 96 ENGELLİYDİ"

        Kuzeninin bulunması için arama ve kurtarma ekiplerinin yoğun şekilde çalıştığını söyleyen Hasan Sönmez, "Necmettin Sönmez yüzde 96 engelli. Kaybolduğunda bulanların araması için cep telefon numaraları yazdık. Görenlerin haber vermesi için afişlerini bastırıp astık" dedi.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Sönmez'in dün saat 12.00 sıralarında AFAD ekipleri tarafından Uludağ'ın eteklerindeki Kaplıkaya mevkiinde ormanda cansız bedeni bulundu. Ailesi tarafından teşhis edilen Sönmez’in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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