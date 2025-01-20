Eski hakemler değerlendirdi: Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Eski hakemler, mücadeledeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ettiği maçın hakem kararlarını beIN Trio ekibi yorumladı.
İrfan Can'ın Maestro'ya faulünde sarı kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: Gerekmez. Olayın oluş yeri itibarıyla rakip kaleye çok uzak. Maestro, topu alıp kurtaracak, umut vaat edecek atak olur, formadan çekme abartı olur sarı kart düşünülür.
Bahattin Duran: Hakemin uyarması yeter. İkisi de birbirini çekti zaten.
Deniz Çoban: Sportmence bir davranış değil. Topla oynama şansı yokken beline sarılıp fren yaptırdı. Sarı kart olur. Hakem, sarı karttan tasarruf etmek istedi. Uyarı şeklini kabul etmem. 'Yapma yapma yapma' dedi. Yanına çağırıp sert beden diliyle, sadece 'yapma' diyerek diğer oyunculara ders olacak şekilde uyarmalıydı. Sarı kart gerekirdi diyorum.
"SAHADA PENALTI OLMALIYDI"
13. dakikada korner sırasında Edin Dzeko'nun yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Adana Demirsporlu oyuncu çok riskli hamle yaptı. Adana Demirsporlu 55 numara, iki eliyle birlikte Dzeko'yu tuttu, yakaladı, onla koşmaya devam etti, top tam olarak o bölgeye gelmese de, tuttu, çevirdi, döndü, attı. Dzeko'nun ön taraftaki bölgesine geldi o anda. Tuttu ve attı. Bu penaltı.
Bülent Yıldırım: Hakem penaltı verse kimse bir şey diyemez. İki elle, üst koldan müdahale var. Bu penaltı. Sahadaki hakem penaltı vermeliydi. VAR tarafında, üst düzey eğitimlerde, bu tarz müdahalelerde VAR müdahale etmesi için iki şeye bakılır; top o bölgeye düşecek ve etki tartışmasız olacak, top aktif bölgeye düşmese bile kaba, abartılı, güreşvari bir hamle görmemiz lazım. VAR ikisini de yeterli görmedi herhalde. Müdahalede bulunmadı. VAR'ı eleştirmem ama hakemin yakalaması durumunda abartılı bir hamle var. Penaltı daha doğru olurdu.
Deniz Çoban: Hakem penaltı verse kimse itiraz edemezdi. Riskli hamle yaptı. VAR karışamaz. Hakemin penaltı vermemesini haklı bulurum. Hakemin takdir alanında.
"KORNERDEN SONRA ÇIKSA DAHA DOĞRU"
Fenerbahçe'nin kazandığı korner öncesi faul var mı, korner anında Adana Demirsporlu oyuncunun kanaması olduğu için kenara gönderdi.
ülent Yıldırım: Yardımcının önünde pozisyon, korner dedi. Oğuz Aydın ve Adana Demirsporlu oyuncu aynı anda topa uzandı. Net bir faul yok. Küçük bir kanama söz konusu. Farklı yönetebilirdi.
Bahattin Duran: Oğuz Aydın faul yapmadı. Korner konusunda da hakem kararı doğru. Kitaba göre kanaması olan oyuncu, kenara gelip kanaması durana kadar oyuna dahil olamaz. Bir oyuncunun kaşı açılır, kan süzülür, yüzünü kan kaplar; açık bir kanama vardı ve net bellidir; kornerden sonra oyuncu çıksa daha doğru olabilirdi.
Deniz Çoban: Auta kornere bakma niyetinde değiliz ama hakem kararı doğru.
"SARI KART DOĞRU"
Djiku'nun gördüğü sarı kart doğru mu?
Bahattin Duran: Doğru sarı kart.
Bülent Yıldırım: Sarı kartta şüphe yok. Taktiksel bir tutma bu. İrfan Can'ın pozisyonu gibi değil.
Deniz Çoban: Doğru bir sarı kart.
SARI KART DOĞRU MU?
Fred elle oynadı mı? Sonrasında İzzet'e çıkan sarı kart doğru mu?
Bülent Yıldırım: Sarı kart doğru. Arkadan çelme, çok net. Rakibini kovalayıp yaptı bunu. Fred'in kolu doğal konumda, elle oynama yok.
Bahattin Duran: Fred'in kolu doğal konumda, elle oynama yok. İzzet'e sarı kart çıkmadan burası yönetilebilirdi.
Deniz Çoban: Sarı kartı tasarruf edebilirdi. Buna da sarı kartı nasıl gösterdin demem. Hakemin yönetim anlayışı buysa, standartı buysa bu sarı karttan ötürü hakemi eleştirmem.
"DEVAM KARARI DOĞRU"
Adana Demirspor'un penaltı beklediği pozisyonda, VAR da inceledi; sonrasında devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Top Djiku'nun koluna gelmedi. Sağ kolu kapalı, sol kolu kapalı değil, yüzünü kapıyor gibi ama açık. Kapalı olan kolunun üstünden yüzüne geldi. Oyunun devam kararı doğru. Top yüzüne de gelince afalladı Djiku.
Bülent Yıldırım: Sol açık ele temas yok. Devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Açık ele temas etmediği doğru. Kulağına yakın, yanağına çarptı top. Devam kararı doğru.
"FAUL KARARI DOĞRU"
Yusuf Barasi'nin Oğuz Aydın'a yaptığı müdahalede verilen faul kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Faul kararı doğru.
Bahattin Duran: Faul doğru, ayak topuğuna müdahale var.
Deniz Çoban: Yusuf ayaktan müdahale etti, faul kararı doğru.
GOL İPTALİ DOĞRU MU?
Fenerbahçe'nin VAR müdahalesi ile iptal olan golünde hakemin kararı doğru mu, İrfan Can'ın faulü var mı?
Bahattin Duran: Bir oyuncunun kayarak, topa atlayarak müdahalelerde her iki ayağını da kullanıyorsa, yaptığı hareketin sorumluluğunu taşıması gerekir. Topla oynamaları yalnızca yeterli değil. İrfan Can bir ayağıyla topla oynadı ama diğer ayağıyla rakibine faulü var. Bu pozisyon sahada çözülmeliydi. Bu pozisyon VAR'a kalmamalıydı. VAR'ın müdahale doğru.
Bülent Yıldırım: Bu kontrolsüz bir topla oynama. Temas mutlaka sahada görülmeliydi. Açık kanıt olduğu için VAR'ın müdahalesi doğru. İrfan Can'a da sarı kart daha doğru olurdu.
Deniz Çoban: Sol ayağıyla topu tuttu ama sağ ayağıyla rakibini düşürdü. Sağ ayağının işi yok. Sol ayağıyla topla oynadı diye sağ ayakla katliam yapamaz. Sahip çıkacak.
KIRMIZI KART DOĞRU MU?
55. dakikada Yusuf Barasi'ye çıkan kırmızı kart doğru mu?
Bülent Yıldırım: Güç transferi var. Dizinin bükülü olmasının burada hiçbir anlamı yok. Kramponun zeminle ilgisi yok. Rakibin bileğine bastı. Ciddi faullü oyun. Kırmızı kart doğru, tartışmasız. Hakem kararı bu. Hakem sarı kart gösterse VAR karışamazdı. Yusuf'un kramponunun topuğu, hiçbir şekilde zeminle buluşmadı. Güç transferi gerçekleşti. Topuk olayı önemli. Ben geçen hafta o yüzden Dzeko'nun pozisyonuna topla oynama şansı var, topuk yerde, sarı kart demiştim. Burada topuk, tamamen rakibin bileğinde.
Bahattin Duran: Hakem kararı bu. Geçen hafta Dzeko riskli hareket yaptı, topuğu yerdeydi, pozisyon almış duruyordu, ayağını uzattı ve bastı. Hareketli oyuncu bastığı zaman, ağırlığı daha fazladır. Sol ayağı yerde değil, üstüne bastı ve daha fazla güç aktardı. Hakem kararı doğru. Sarı kart gösterseydi, diz kırık diyebilirdik belki. Benim için önemli olan şu, tüm hakemler bu tür pozisyonlarda standartı sağlamalı.
Deniz Çoban: Konya maçındaki pozisyonla karıştırılıyor bu. Burada oyuncunun topuğu yerde değil. Güç transferi daha fazla anlamına geliyor bu. Bedeninin yükünü aktardığı anlamına geliyor. Dzeko pozisyonunda topuk yerdeydi. Topuğun yerde olması VAR için bir kriterdir ve sarı karta götürür. Yusuf Barasi'nin topuğu yerde olsa sarı kart derdim. Topuk, UEFA eğitimlerinde kullanılan bir kriterdir.
"GOL İPTALİ DOĞRU"
Fenerbahçe'nin VAR müdahalesi ile iptal edilen golde karar doğru mu; En-Nesyri'nin faulü var mı?
Bahattin Duran: Faul kararı ve gol iptali doğru.
Bülent Yıldırım: Faul kararı ve gol iptali doğru.
Deniz Çoban: Faul kararı ve gol iptali doğru.