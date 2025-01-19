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        Haberler Ekonomi Teknoloji TikTok, ABD'de yeniden açıldı - Teknoloji Haberleri

        TikTok, ABD'de yeniden açıldı

        Çinli sosyal paylaşım uygulaması TikTok, hizmet sağlayıcılarıyla yapılan anlaşma doğrultusunda ABD'de sosyal medya uygulamasına yeniden erişim sağlanmasına yönelik çalışıldığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 22:53 Güncelleme: 19.01.2025 - 22:53
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        TikTok, ABD'de yeniden açıldı
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        TikTok'tan yapılan açıklamada, "Hizmet sağlayıcılarımızla yaptığımız anlaşma doğrultusunda, TikTok, hizmeti yeniden sağlama sürecinde." ifadesi kullanıldı.

        TRUMP'A TEŞEKKÜR

        Açıklamada, "Başkan (Donald) Trump'a, hizmet sağlayıcılarımıza TikTok'u 170 milyondan fazla Amerikalı'ya sunma ve 7 milyondan fazla küçük işletmenin büyümesine izin verme konusunda herhangi bir cezayla karşılaşmayacakları konusunda gerekli netliği ve güvenceyi sağladığı için teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Bunun "keyfi sansüre karşı bir tutum" olduğu belirtilen açıklamada, TikTok'un ABD'de kalmasını sağlayacak uzun vadeli bir çözüm için ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile çalışılacağı aktarıldı.

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        TRUMP, KARARNAME İMZALAYACAĞINI DUYURMUŞTU

        TikTok'un açıklaması, Trump'ın TikTok yasağının ertelenmesine yönelik pazartesi günü bir kararname imzalayacağını duyurmasının ardından geldi.

        Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü, yasanın yasaklarının yürürlüğe girme süresini uzatacak bir kararname yayımlayacağım, böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

        Söz konusu kararnameyle TikTok'un yasaklı kalmasını önlemek için destek veren şirketlerin yasal sorumluluğunun olmayacağını da belirten Trump, ancak TikTok'un yarısının ABD'lilere ait olmasını istediğini aktarmıştı.

        Çinli sosyal paylaşım uygulaması TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca ülkede kullanıma kapatılmıştı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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