Emekli aylığı nasıl eridi?

Türkiye’de emekli sayısı çeyrek asırlık dönemde 2,8 kata çıktı. Dosya bazında 2001 yılında 5 milyon 603 bin 798 olan emekli aylığı alanların sayısı 2024 yılı ekim ayı itibarıyla 15 milyon 783 bin 860 kişiye ulaştı. Dosya bazında emekli sayısı, malullük ve yaşlılık aylığı alanlar ile dul ve yetim aylığı alanların bağlı olduğu kişi sayısını gösteriyor.

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2006 yılı öncesinde SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı ayrı faaliyet gösteriyordu. Üç kurumun emekli aylığı ödemesi 2001 yılında 10,7 milyar lira oldu. Bu tutar o yılki gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 4,33’üne karşılık geliyordu. Türkiye’de emekli sayısı 2001’den 2015 yılına kadar olan dönemde her yıl ortalama yüzde 5 oranında arttı. 2015 yılından sonra yıllık artış hızı yavaşladı ve 2020’de yüzde 2,26, 2021’de yüzde 2,85, 2022 yılında yüzde 2,19 oldu. EYT’nin ilk yılında ise emekli sayısı önceki yıla göre yüzde 16 oranında arttı.

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Emekli aylıklarının milli gelire oranı özellikle 2003 yılından sonra düzenli olarak arttı ve en yüksek seviyesine yüzde 7,05 ile 2016 yılında ulaştı. 2016 yılında emekli sayısı 11 milyon 171 bin oldu. Emekli sayısındaki artış 2016 sonrasında hız kesmekle birlikte artmaya devam etti. Ancak, emekli aylıklarının milli gelire oranı düşmeye başladı ve 2022 yılında yüzde 4,46’ya kadar geriledi. EYT’nin yürürlüğe girdiği 2023 yılında emekli aylıkları milli gelirin yüzde 5,31’ine ulaştı. 2024 yılı milli geliri orta vadeli programa (OVP) uygun çıkarsa emekli aylıklarının milli gelire oranı yüzde 5,90 olacak. Milli gelir tahminden daha yüksek çıkarsa bu oran düşecek.

2007 yılında 7,6 milyon emekliye milli gelirin yüzde 5,89’u oranında emekli aylığı ödendiği dikkate alınırsa, emekli sayısı 2024 yılında 2007 yılına göre iki katına çıkmasına karşın emekli aylığı ödemelerinin milli gelire oranı 2007 yılı ile aynı düzeyde kaldı.

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EMEKLİ AYLIĞININ ASGARİ ÜCRETE ORANI GERİLEDİ