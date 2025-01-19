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        Haberler Gündem 3. Sayfa Taziye evinde kavga: 2 ölü, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Taziye evinde kavga: 2 ölü, 4 yaralı

        Gaziantep'te taziye evinde arazi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi hayatını yitirdi, 4 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 22:29 Güncelleme: 19.01.2025 - 22:29
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        Gaziantep’in Nizip ilçesinde, taziye evinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada Yasin A., pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalanın isabet ettiği Cuma Ayar (27) ile Şerif Sarısayındır öldü, 4 kişi de yaralandı.

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        RASTGELE ATEŞ AÇTI

        Olay, akşam saatlerinde Sultan Abdülhamit Mahallesi’nde bulunan Mehmet Mert İliksoy Taziye Evi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vefat eden bir yakınlarının taziyesinde karşılaşan birbiriyle akraba olan Yasin A. ile Cuma Ayar, Muhsin Ayar, Mehmet Ayar ve Hasan Ayar arasında tartışma çıktı.

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        Büyüyen tartışmanın ardından taziye evinden ayrılan Yasin A., bir süre sonra pompalı tüfekle yeniden geldi. Yasin A., yanında getirdiği tüfekle taziye evi içerisinde rastgele ateş açmaya başladı.

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        SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Taziyeye gelen panik ve korku içerisinde kaçmaya çalışırken, tüfekten çıkan saçmalar Yasin A.'nın husumetli olduğu Cuma Ayar, Muhsin Ayar, Hasan Ayar, Mehmet Ayar, Şerif Sarıbayındır ve Orhan Maydonozoğlu'na isabet etti.

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        Saldırgan olayın ardından kaçarken ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı.

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        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Cuma Ayar ve Şerif Sarıbayındır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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        Diğer yaraların tedavisi devam ederken polis olayın ardından kaçan şüpheli Yasin A.'nın yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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