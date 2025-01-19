Taziye evinde kavga: 2 ölü, 4 yaralı

RASTGELE ATEŞ AÇTI

Olay, akşam saatlerinde Sultan Abdülhamit Mahallesi’nde bulunan Mehmet Mert İliksoy Taziye Evi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vefat eden bir yakınlarının taziyesinde karşılaşan birbiriyle akraba olan Yasin A. ile Cuma Ayar, Muhsin Ayar, Mehmet Ayar ve Hasan Ayar arasında tartışma çıktı.