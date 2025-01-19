Burak Sergen: Yeni eşimin kucağında öleceğim

BloombergHt’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu ünlü oyuncu Burak Sergen oldu. Sergen, birbirinden çarpıcı açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

SHOW TV'de yayınlanan 'Siyah Kalp'te rol alan Burak Sergen, sözlerine şöyle başladı; “Benim için hayatımda en mutlu olduğum an, 31 Mayıs 2024’te Gizem Sergen ile evlendiğim gün. Ben hep aşkın peşinde koştum. Ciddi söylüyorum 31 Mayıs’ta şanslıydım. O kızcağızla evlendim ve zannediyorum onun kucağında da öleceğim.”

“EVLENME TEKLİFİ KABUL EDİLMEYECEK BİRİ MİYİM?” Aslı Şafak’ın eşinin evlenme teklifini dördüncüde kabul ettiğine dair çıkan haberleri kendisine yöneltmesi üzerine; “Gizem, evlenme teklifimi hemen kabul etti. Öyle haberler çıktı, ‘dört kere teklif etti kabul etmedi’ diye... Öyle bir şey yok. Ben, teklif ettiğinde kabul edilmeyecek gibi mi duruyorum?” REKLAM

OĞLUNUN DOĞUM YILINI UNUTTU Aslı Şafak’ın; "Oğlun Cansın, 2009’lu değil mi?" demesi üzerine ise Burak Sergen kolundaki dövmeden oğlunun doğum tarihini kontrol ederek “Evet, 2009’lu” dedi.

Burak Sergen, sözlerine şöyle devam etti; "Her zaman okulunun okunması gerektiğini inanan bir sanatçıyım tiyatrocu olmak istiyorsanız oyuncu olmak istiyorsanız konservatuar okuyacaksınız." Sergen, sanatçıların egolu olması gerektiğini belirterek bu konuda şunları söyledi; "Sahneye çıktığınız zaman insanlara yukardan bakıyorsunuz. Sizin egonuz olmak zorunda. Eğer, işinizi egosuz yaparsanız, çok silik bir sanatçı olursunuz.”