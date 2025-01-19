Rıdvan Dilmen: Mourinho'nun elinde sihirli anahtarlar var!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında zirve yarışındaki Fenerbahçe deplasmanda son sıradaki Adana Demirspor'la kozlarını paylaştı ve rakibini 4-0 mağlup etti.

Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından Habertürk'te Sine Çakır Heyse'nin sunduğu %100 Futbol programında, Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

"F.BAHÇE BU HEDİYEYİ REDDEDEMEZDİ"

Cuma akşamı Galatasaray'ın beklenmeyen puan kaybından sonra bu maçın skor olarak çok daha önemli hale geldiğini gördük. Fenerbahçe, bu hediyeyi reddedemezdi. Bu maçın net favorisiydi, öyle de oldu. Haklı ve temiz skorla F.Bahçe maçı kazandı.

"MOURINHO'NUN ELİNE SİHİRLİ ANAHTARLAR VAR"

Fenerbahçe ve Jose Mourinho yapması gerekeni fazlasıyla yaptı. Mourinho Türkiye'nin en etkili 3 santrfordan 2'sinin kendisinde olduğunu düşündü. En-Nesyri her maç oynasın, en az 30 gol atar. En-Nesyri'nin bir Alex'i var, Dzeko... Fenerbahçe çift forvet oynamaya devam edecek. Planlama ve oyun anlayışı da doğru. Mourinho rahat rahat oyuncu ve sistem değişikliklerine gidebiliyor. Oyuncu tercihlerini eleştirebilirim ama değişikliklerde ve oyunu okumada doğru işler yapıyor. Maç 11'e 11 de bitse bu maçı Fenerbahçe kazanırdı, çünkü Mourinho'nun elinde sihirli anahtarlar var.

REKLAM