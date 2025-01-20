Üstü üste 2 rekorun ardından otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi

Alman otomobil üreticisi Opel, tamamen elektrikli güç seçeneği sunan yeni nesil Grandland’i Türkiye’de satışa sundu.

Yeni Grandland, ilk etapta hem 1.2 litre 136 HP’lik turbo benzinli motor 21 HP (15,6 kW) ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli şanzımanla kombine edilen hybrid versiyonun yanı sıra 73 kWsa (net kapasite) batarya kapasitesine sahip ve yaklaşık 504 kilometre menzil (WLTP’ye göre) sunan 210 HP’lik elektrikli versiyonuyla yollara çıkmaya başladı.

İkinci nesil Grandland'ın lansmanında açıklamalarda bulunan Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, markanın 2024't sergilediği performans ve 2025 hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ PAZARI TÜRKİYE OLDU

2024'te Almanya ve İngiltere'den sonra en çok Opel satılan üçüncü ülkenin Türkiye olduğunu kaydeden Yantaç, "Bunu iki yıl üst üste başardık. Yabancı dilde 'home country' yani ana ülke kavramını aslında ne kadar hak ettiğimizi bu yıl da gösterdik. Almanya'dan sonra globalde en yüksek pazar payına sahip ikinci ülke olduk. Global Opel satışlarının yüzde 10’u Türkiye’de gerçekleşti" bilgilerini paylaştı.

REKLAM

Geçtiğimiz yıl ticari araçta Opel Türkiye tarihinin en iyi ve rekor pazar payı ve adetini (17 bin adet üstü) elde ettiklerini de belirten Yantaç, "Ticari araçta yaklaşık yüzde 6.7’lik pazar payı elde ederek tarihimizin en iyi sonucuna imza attık. Bunda yenilenen ticari araç gamımız içinde yeni Movano ve Combo Elektrik gibi modelleri pazara sunmamızın da etkisi oldu" dedi.

'REKOR SATIŞLAR DEVAM EDEBİLİR'

Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, 2025 pazar beklentisi ile ilgili olarak da iddialı konuştu.

Yantaç, "Türkiye’de pazarın bundan sonra çok anormal bir durum olmadığı sürece 1 milyon bandının altına inmez. 2025 yılında da pazarın 1 milyon adet üstünde rahatlıkla kapanacağını hatta 1 milyon 150 bin adetlere göreceğini düşünüyoruz. Fakat şunun da altını çizmek isterim. Türkiye’de halen 1.000 kişi başına düşen araç sayısına baktığımızda halen pazar yüksek potansiyele sahip, bir de pazarımıza son 2-3 senede giren yeni markaları da dahil edersek aslında başka bir öngörü daha karşımıza çıkıyor. Bu nedenle son 2 yılda yaşanan üst üste rekorun devamı da gelebilir, yani önümüzdeki 2-3 sene daha bu trendin devam ederek pazarın her sene üstüne koyarak rekor kırmasını da bekleyebiliriz" diye konuştu.