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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak! | Son dakika haberleri

        "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!

        Şanlıurfa'da bıçakla yoldan geçenleri tehdit eden bir kişi mahalleli tarafından dövülerek polise teslim edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 18:57 Güncelleme: 19.01.2025 - 18:57
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        Şanlurfa'da, elindeki bıçakla yoldan geçenleri tehdit ettiği belirtilen Mustafa K. (26), mahalleli tarafından dövülerek polise teslim edildi.

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        Olay, öğleden sonra Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde kullandığı belirtilen Mustafa K., elindeki bıçakla yoldan geçenlere bağırarak tehdit etmeye başladı.

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        Mahalle sakinleri uyarılara rağmen uzaklaşmayan Mustafa K.'yı darbetti ve polise haber verdi. Mustafa K., kısa süre sonra adrese gelen polise teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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