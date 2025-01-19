Sanatçı ayrıca; "Tiyatronun maddi getirisi, televizyon ve sinemaya göre tabii ki daha düşük. Şu an konservatuvardan mezun olan gençler genellikle tiyatro yapmak istemiyor, ya da yapmak istese de yapamıyor. Çünkü televizyon ve sinemadan daha iyi paralar kazanıyorlar. Aynı şekilde konservatuvar okumak isteyen gençler genellikle tiyatro için değil dizi veya sinema oyunculuğu için eğitim almak istiyorlar" açıklamasında bulundu.