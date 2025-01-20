Bir işçi daha feci biçimde öldü!
Osmaniye'de, inşaat halindeki binanın 5'inci katında sıva yaparken dengesini kaybedip asansör boşluğuna düşen 37 yaşındaki Ali Çar, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
Osmaniye'de olay, 11 Ocak’ta saat 11.00 sıralarında, Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki apartmanın 5’inci katında sıva yapan Ali Çar (37), dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Çar, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Ali Çar, Gaziantep'teki bir hastaneye sevk edildi.
BU SABAH HAYATINI KAYBETTİ
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ali Çar, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Mardin'den iş için Osmaniye'ye geldiği belirtilen Ali Çar'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.