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        Haberler Gündem Son dakika: İmamoğlu hakkında soruşturma

        İmamoğlu hakkında soruşturma

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 13:18 Güncelleme: 20.01.2025 - 13:30
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        İmamoğlu hakkında soruşturma
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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit ettiği iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

        İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

        İBB Başkanı İmamoğlu, Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde yaptığı konuşmada, "Sakın bunu bana yapılamaz diye kimse düşünmesin, sanmasınlar bu mesele Ekrem İmamoğlu meselesidir, Özgür Özel meselesidir. Bu mesele, Türkiye Cumhuriyeti'nin beka meselesidir. Cem Aydın’ı ifade için çağırıyorsun. Evine baskın yapıyorsun. Senin amacın milletin gözünü korkutmak. Başsavcı sana söylüyorum. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın" demişti.

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