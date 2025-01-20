Batman'da olay, dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Gürpınar köyü Ulucanlar mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, B.C.A. (12) isimli erkek çocuğu yatak odasında bulunan av tüfeğiyle oynamaya başladı.

NAMAZ KILAN ANNESİ VURULDU

DHA'daki habere göre bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, namaz kılan annesi Gülcan Arslan’a isabet etti. Arslan yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.