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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa haberleri: Su dolu çukurda 2 çocuk ölmüştü! Dramın içinden dram çıktı | Son dakika haberleri

        Su dolu çukurda 2 çocuk ölmüştü! Yürek kavuran acıdan dram çıktı!

        Manisa'da, bir mermer ocağında içi su dolu 2 metre derinliğindeki çukurda 13 yaşındaki kuzeni Kadir Kaya ile boğulan 12 yaşındaki Yusuf Eyüp Kaya'nın ailesinin, ikinci kez evlat acısı yaşadığı ortaya çıktı. Kaya çiftinin, 15 yıl önce 2 yaşındaki kız çocuklarının da menenjitten öldüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 13:18 Güncelleme: 20.01.2025 - 13:30
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        Su dolu çukurda 2 çocuk ölmüştü! Dramın içinden dram çıktı!
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde olay, dün saat 12.30 sıralarında Caberburhan Mahallesi Baltaşı mevkiinde meydana geldi.

        BİSİKLETLERİYLE GEZMEYE ÇIKTILAR

        DHA'daki habere göre bisikletleriyle gezintiye çıkan amca oğulları Yusuf Eyüp Kaya (12) ile Kadir Kaya (13) özel bir mermer ocağının bulunduğu bölgeye gitti.

        KADİR, AYAĞI KAYAN YUSUF'U KURTARMAK İSTEDİ

        Kadir Kaya, 13 yaşında hayatını kaybetti.
        Kadir Kaya, 13 yaşında hayatını kaybetti.

        Caberburhan Ortaokulu öğrencisi iki kuzen, içi suyla dolu 2 metre derinliğindeki çukura bakarken Yusuf Eyüp Kaya'nın ayağı kaydı. Kaya çukura düşerken Kadir Kaya da onu kurtarmak için peşinden suya atladı.

        İKİSİ DE SUDA KAYBOLDU

        Yusuf Eyüp Kaya, 12 yaşındaydı.
        Yusuf Eyüp Kaya, 12 yaşındaydı.

        Ancak, ikisi birden suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Manisa İl Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AFAD, CANSIZ BEDENLERİNİ ÇIKARDI

        İki kuzenin cansız bedenleri AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kuzenlerin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        15 YIL ÖNCE DE KIZLARI ÖLMÜŞ

        Otopsi işlemleri tamamlanan kuzenlerin cenazeleri bugün Alaşehir'de defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi. Yusuf Eyüp'ü kaybeden Kaya ailesinin, 15 yıl önce de evlat acısı yaşadığı ortaya çıktı. Kaya çiftinin 2 yaşındaki kız çocuklarını da menenjit nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

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