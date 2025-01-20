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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump'ın maaşı ne kadar olacak? - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?

        Bugün göreve başlayacak ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yıllık maaşı 400 bin dolar olacak. İşte dünyada maaşı en yüksek 10 lider

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 10:08 Güncelleme: 20.01.2025 - 10:08
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        1

        Singapur Başbakanı Lawrence Wong

        Yıllık maaşı: 1.6 milyon dolar

        2

        Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu

        Yıllık maaşı: 568 bin dolar

        3

        İsviçre Devlet Başkanı Karin Keller-Sutter

        Yıllık maaşı: 531 bin dolar

        4

        Kanada Başbakanı Justin Trudeau

        Yıllık maaşı: 406 bin dolar

        5

        ABD Başkanı Donald Trump

        Yıllık maaşı: 400 bin dolar

        6

        Avustralya Başbakanı Anthony Albanese

        Yıllık maaşı: 365 bin dolar

        7

        Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg

        Yıllık maaşı: 337 bin dolar

        8

        Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon

        Yıllık maaşı: 325 bin dolar

        9

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz

        Yıllık maaşı: 270 bin dolar

        10

        Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba

        Yıllık maaşı: 260 bin dolar

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