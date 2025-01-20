Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
Bugün göreve başlayacak ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yıllık maaşı 400 bin dolar olacak. İşte dünyada maaşı en yüksek 10 lider
Singapur Başbakanı Lawrence Wong
Yıllık maaşı: 1.6 milyon dolar
Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu
Yıllık maaşı: 568 bin dolar
İsviçre Devlet Başkanı Karin Keller-Sutter
Yıllık maaşı: 531 bin dolar
Kanada Başbakanı Justin Trudeau
Yıllık maaşı: 406 bin dolar
ABD Başkanı Donald Trump
Yıllık maaşı: 400 bin dolar
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese
Yıllık maaşı: 365 bin dolar
Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg
Yıllık maaşı: 337 bin dolar
Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon
Yıllık maaşı: 325 bin dolar
Almanya Başbakanı Olaf Scholz
Yıllık maaşı: 270 bin dolar