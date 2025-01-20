Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı: Öncelik ekonomik kaygılar mı, stratejik öncelikler mi?

ABD'de yeni seçilen başkanı Trump'ın pazartesi günü göreve başlamasının ardından, Avrupa'nın bir blok halinde hareket edip daha fazla Amerikan yakıtı satın alıp alamayacağı sorusu önemli bir tartışma konusu haline geldi.

Trump geçen ay sosyal medya hesabından "Petrol ve gazımızın büyük ölçekli satın alınması gerekiyor aksi takdirde, her şey GÜMRÜK TARİFELERİ olacak!!!" yazmıştı.

Yeniden seçilmesinin hemen ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise bu fikre sıcak bakarak "Neden Rus gazı yerine Amerikan LNG'si kullanılmasın?" demişti. Ancak yetkililer ve analistler, AB'nin yürütme organının ABD'nin seçilmiş başkanına, Avrupa şirketlerinin Amerikan LNG'sine ilgi duyduğu sinyalini vermekten başka bir şey yapamayacağını söylüyor. Blok, 2022'de ABD'den daha fazla LNG satın alma sözü verdi. Ancak yetkililer, bu sözü güncellemek için acil bir plan olmadığını söyleyerek "Bunun gerçekleşmesi için hangi koşulları oluşturmamız gerekiyor bakarız. Fakat 21 Ocak'ta her şeyi yeniden gözden geçirmeyeceğiz" dedi.

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Ancak uzmanlara göre altta yatan sorun, blokun kendisini daha ucuz Rus fosil yakıtlarından kurtaramaması. Geçtiğimiz yıl, AB şirketleri Rusya'dan rekor miktarda LNG ithal etti. ABD'nin en büyük petrol ve doğalgaz gruplarından Amerikan Petrol Enstitüsü'nün CEO'su Mike Sommers, "Bu LNG'nin ABD'den gelmesi gerekiyor" diyerek net bir mesaj verdi.

Moskova'nın Avrupa'ya boru hattıyla gaz sevkiyatını kademeli olarak durdurmasının ardından arz sıkıntısı yaşanacağından korkan AB, Rus kömüründe yaptığı gibi LNG'yi yasaklamaktan veya Rus petrolünde olduğu gibi tankerlerle taşınan Rus LNG'sine fiyat sınırlaması koymaktan kaçındı. Bunun yerine, 2027'ye kadar tüm Rus fosil yakıtlarından tamamen vazgeçmek için gösterge niteliğinde bir hedef belirledi ve hükümetlerin ülkenin ihracatçılarının AB gaz altyapısını kullanmasını yasaklamasına izin verdi. Müzakerelere katılan AB diplomatları, LNG'nin yeni bir yaptırım paketine dahil edilebileceğini ancak bunun için 27 üye ülkenin oybirliğiyle onayı gerekeceğini, Macaristan ve Slovakya'nın buna karşı çıkmasının muhtemel olduğunu söyledi.