Youssef En-Nesyri ritmini buldu!
Sezon başında beklentilerin altında kalan Youssef En-Nesyri, ritmini buldu. Faslı golcü, Fenerbahçe'nin oynadığı son 5 lig maçında 8 gole katkı sağladı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun yaz transfer döneminde "1 numara"sı olan Youssef En-Nesyri, rekor bedel olan 19,5 milyon euro karşılığında sarı-lacivertli formayı giymişti.
Sezon başında beklentilerin altında kalan ve Edin Dzeko'dan formayı alamayan En-Nesyri, ritmini buldu
Son dönemde birçok maçta kilidi açan Faslı yıldız, ligde oynanan son 5 maçta 8 gole katkı sağladı.
Çift santrfor sisteminde daha çok etkili olan ve hava toplarında büyük hakimiyet sağlayan golcü oyuncu, Mourinho'nun yeni kozu haline geldi.
Faslı forvet, 28 mücadelede toplam 1.497 dakika forma giydi ve 14 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Ara transfer dönemiyle birlikte yıldız futbolcunun Suudi Arabistan'dan da talipleri bulunuyor.