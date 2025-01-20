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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Youssef En-Nesyri ritmini buldu! - Fenerbahçe Haberleri

        Youssef En-Nesyri ritmini buldu!

        Sezon başında beklentilerin altında kalan Youssef En-Nesyri, ritmini buldu. Faslı golcü, Fenerbahçe'nin oynadığı son 5 lig maçında 8 gole katkı sağladı.

        Giriş: 20.01.2025 - 10:40 Güncelleme: 20.01.2025 - 10:40
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        Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun yaz transfer döneminde "1 numara"sı olan Youssef En-Nesyri, rekor bedel olan 19,5 milyon euro karşılığında sarı-lacivertli formayı giymişti.

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        Sezon başında beklentilerin altında kalan ve Edin Dzeko'dan formayı alamayan En-Nesyri, ritmini buldu

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        Son dönemde birçok maçta kilidi açan Faslı yıldız, ligde oynanan son 5 maçta 8 gole katkı sağladı.

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        Çift santrfor sisteminde daha çok etkili olan ve hava toplarında büyük hakimiyet sağlayan golcü oyuncu, Mourinho'nun yeni kozu haline geldi.

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        Faslı forvet, 28 mücadelede toplam 1.497 dakika forma giydi ve 14 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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        Ara transfer dönemiyle birlikte yıldız futbolcunun Suudi Arabistan'dan da talipleri bulunuyor.

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