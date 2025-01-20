Melania, Trump'ın gölgesinde kaldı

ABD, 2. Trump dönemine hazırlanırken kripto para piyasalarında son günlerde büyük hareketlilik yaşandı. Donald Trump seçim döneminde başta Bitcoin'i stratejik rezerv ilan etme olmak üzere kripto para dostu politikalar benimseyeceği vaadinde bulundu.

Bu sebeple bugün Trump'ın yemin törenine saatler kala Bitcoin 109 bin doların üzerini görerek rekor kırdı. Trump'ın başkanlığıyla beraber pek çok uzman Bitcoin'de yükseliş yaşanabileceğine işaret etmişti. Kripto para piyasalarında asıl şaşırtıcı olan ise Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın kendi 'meme coinlerini' çıkarmaları oldu.

Kripto para piyasasında, ciddi projeler genellikle belli bir amaca veya kullanım alanına yönelik olarak oluşturulur. Meme coinlerin ise aslında bir amacı yoktur. Genel olarak mizah amaçlı veya bir ünlüyü temsil etmesi için yaratılır.

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Trump çifti Beyaz Saray'a 2. defa yerleşmelerine kısa bir süre kala popülaritelerini satışa çıkardıkları meme coinlerle paraya çevirdi.

0.18 DOLARDAN 74.69 DOLARA

İlk olarak Donald Trump cuma gecesi Trump coini çıkardı. Sahtelerinden ayırt edilmesi için söz konusu para 'Official Trump' olarak isimlendirildi. Trump ilk olarak 0.18 dolardan işlem görmeye başladı. Dün gece önce 74.69 dolara kadar çıktı. Daha sonra TSİ 2.30 civarında 39 doların altına geriledi. Bugün ise kayıplarının bir kısmını telafi etti ve TSİ 16.00 itibarıyla 49.4 dolardan işlem gördü.

Dolayısıyla son düşüşe rağmen Trump coin yüzde 27.344 yükseldi. Tabii zirveden alanlar şu an için yüzde 33.85 kaybetti.

MELANIA'NIN ÇIKIŞIYLA TRUMP DÜŞTÜ

Trump coinin dün gece düştüğü saatler First Lady Melania Trump'ın kendi meme coinini açıkladığı saatlere denk geldi. Bu sebeple pek çok kişi Trump'tan kâr alanların Melania'ya yatırım yaptığı değerlendirmesinde bulundu.

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Melania ise ilk gününde eşinin meme coiniyle karşılaştırıdlığında yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. Gece saatlerinde 6.62 dolardan işlem görmeye başlayan Melania ilk olarak gece saatlerinde 1.48 dolardan işlemm gördü. Önce 13.73 dolara kadar çıktı. Bugün itibarıyla ise 7.95 dolara düştü. Yani Melania coini ilk alanlar bir günde yüzde 437 kâr etti. Ancak zirveden alanlar yüzde 42.1 kaybetti.