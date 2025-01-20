Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 7 yaşındaki oğlunu vurdu! Kendisini eve kilitledi! İkna çalışması sürüyor! | Son dakika haberleri

        7 yaşındaki oğlunu vurdu! Kendisini eve kilitledi! İkna çalışması sürüyor!

        Kayseri'de, 7 yaşındaki oğlu Demir K.'yi tabancayla ağır yaraladıktan sonra kendisini eve kilitleyen baba Volkan K.'yi ikna etme çalışmaları sürüyor. Olay yerine Özel Harekat polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 14:42 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        7 yaşındaki oğlunu vurdu! Kendisini eve kilitledi! İkna çalışması sürüyor!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Beyaz Şehir Mahallesi Fetih Sokak'taki evinde yaşayan Volkan K., henüz bilinmeyen nedenle, saat: 11.00 sıralarında 7 yaşındaki oğlu Demir K.'yi tabancayla vurarak yaraladı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Demir K., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ

        REKLAM

        Üç ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen baba Volkan K., daha sonra kendisini eve kilitledi.

        İKNA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Özel Harekat polislerinin de bulunduğu ekipler, yaklaşık üç saattir Volkan K.'yi ikna etmeye çalışıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kayseri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
        Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        7 yaşındaki oğlunu vurdu! Kendisini eve kilitledi! İkna çalışması sürüyor!
        7 yaşındaki oğlunu vurdu! Kendisini eve kilitledi! İkna çalışması sürüyor!
        Ankara'nın ikinci Trump döneminden beklentisi ne?
        Ankara'nın ikinci Trump döneminden beklentisi ne?
        Youssef En-Nesyri ritmini buldu!
        Youssef En-Nesyri ritmini buldu!
        Kış ortasında kuraklık! Batıda yağışlar kesildi
        Kış ortasında kuraklık! Batıda yağışlar kesildi
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        6 ay yemek yemiyorlar! Patates böcekleri obeziteye çare olabilir
        6 ay yemek yemiyorlar! Patates böcekleri obeziteye çare olabilir
        Emekli polis kardeşini öldürdü! Kanlı arazi!
        Emekli polis kardeşini öldürdü! Kanlı arazi!
        Renklerin gizemli tarihi!
        Renklerin gizemli tarihi!
        Ayrılık haftası!
        Ayrılık haftası!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı