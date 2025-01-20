7 yaşındaki oğlunu vurdu! Kendisini eve kilitledi! İkna çalışması sürüyor!
Kayseri'de, 7 yaşındaki oğlu Demir K.'yi tabancayla ağır yaraladıktan sonra kendisini eve kilitleyen baba Volkan K.'yi ikna etme çalışmaları sürüyor. Olay yerine Özel Harekat polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Beyaz Şehir Mahallesi Fetih Sokak'taki evinde yaşayan Volkan K., henüz bilinmeyen nedenle, saat: 11.00 sıralarında 7 yaşındaki oğlu Demir K.'yi tabancayla vurarak yaraladı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Demir K., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ
Üç ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen baba Volkan K., daha sonra kendisini eve kilitledi.
İKNA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Özel Harekat polislerinin de bulunduğu ekipler, yaklaşık üç saattir Volkan K.'yi ikna etmeye çalışıyor.