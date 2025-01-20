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        ABD'de ikinci Donald Trump dönemi başlıyor!

        ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, ikinci dönemine resmen başlamak üzere. Trump, birkaç saat sonra gerçekleşecek yemin töreninin ardından 4 yıl sonra Beyaz Saray'a geri dönecek ve Joe Biden'dan görevi devralacak. Washington'daki dondurucu soğukta gerçekleşen tören, 'tehlikeli' soğuk hava koşulları sebebiyle Kongre bahçesinden Kongre binasının içine alındı. Trump, ABD'nin ilk hükümlü başkanı olarak göreve gelecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 17:59 Güncelleme: 20.01.2025 - 18:10
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        ABD'de ikinci Trump dönemi başlıyor!
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        ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, 4 yıl aradan sonra yeniden görevine başlamak üzere Beyaz Saray yolunda. 5 Kasım'dan bu yana 2025 yılının en çok beklenen o yemin töreni saatler sonra başlayacak ve Donald Trump, TSİ 20.00 sularında gerçekleşecek yemin töreniyle resmen göreve başlayacak.

        BIDEN İLE GÖRÜŞMEK ÜZERE BEYAZ SARAY'DA

        Donald Trump yemin töreni öncesi Joe Biden ile görüşmek üzere Beyaz Saray'a geldi.

        78 yaşındaki Trump, kendisine yönelik açılan 'sus payı' davasında suçlu bulundu, hakkında beraat kararı verildi. ABD Başkanı olarak görev yapan ilk 'hükümlü' olacak.

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        Trump'ın yemin töreni, Washington'daki 'tehlikeli' soğuk hava koşulları sebebiyle Kongre bahçesinden Kongre binasının içine alındı. Trump'ın yemin töreninin bugüne kadar ülkede yaşanmış en soğuk yemin töreni olabileceği ifade edilmişti.

        Trump, yemin töreni gününün sabahında Beyaz Saray'ın karşısında bulunan tarihi St. John's Kilisesi'nde geleneksel ayine katıldı.

        Donald Trump, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'dan böyle ayrılmıştı

        Ayinin ardından Beyaz Saray'daki geleneksel törende Trump ile eşi Melania Trump, Joe Biden ile eşi Jill Biden'ı uğurlayacak.

        Daha sonra Kongre binasına geçen Trump, açılış konuşmalarının ardından ve seçilmiş başkan yardımcısı JD Vance'in yemin etmesinin ardından ABD doğu saatiyle tam 12.00'de (TSİ 20.00) Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts'ın huzurunda yemin edecek.

        Daha sonra Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk konuşmasını yapacak.

        Törenin ardından Kongre binası içinde başkanlıkla ilgili bazı resmi belgeleri dolduracak olan Trump, Kongre üyelerine geleneksel öğle yemeği verecek.

        BIDEN VE ESKİ BAŞKANLAR TÖRENDE

        Joe Biden, 2020'de seçim yenilgisi kabul etmeyerek 4 sene önce yemin törenine katılmayan Trump'ın aksine yemin törenine "elbette" katılacağını söylemişti. Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton da törene katılacak. Eski First Lady Laura Bush ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da eşleriyle birlikte etkinliğe katılacak.

        MUSK DIŞINDA HANGİ MİLYARDERLER OLACAK?

        Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk (net serveti: 423 milyar dolar), Meta CEO'su Mark Zuckerberg (net serveti: 205 milyar dolar) ve Amazon kurucusu Jeff Bezos (net serveti: 232 milyar dolar) yemin törenine katılacak. NBC News'in bildirdiğine göre bu isimler Trump'ın kabinesinin yanındaki platformda oturacaklar.

        OpenAI CEO'su Sam Altman'ın (net serveti: 1,1 milyar dolar) da yemin törenine katılmayı planladığı bildirildi.

        Forbes'un milyarder olarak listelemediği Tik Tok CEO'su Shou Zi Chew da The New York Times'a göre yemin törenine katılacak ve "kürsüde onurlu bir pozisyonda" oturacak. Chew'un katılacağı haberi, Trump'ın TikTok'u hedef alan yasanın uygulanmasını iki ila üç ay geciktirecek bir yürütme emri düşündüğü bildirildiği sırada geldi.

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