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        Haberler Dünya Kuzey Koreli asker: Dünyadan pek haberim yok | Dış Haberler

        Kuzey Koreli asker: Dünyaya dair pek bilgim yok

        Ukrayna'ya karşı savaşması için Rusya saflarına katılan Kuzey Kore askerlerinden ikisi geçtiğimiz haftalarda esir düştü. Askerler, cephede esir alındıktan sonra tedavi ve sorgulama için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gönderildi. Ukrayna İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan sorgulardan anlar Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin X hesabından paylaşılıyor. Son paylaşılan sorgu anında Kuzey Koreli askerin 'dünyaya dair pek bir bilmediğini' söylediği görüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 19:52 Güncelleme: 20.01.2025 - 19:55
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        Kuzey Koreli asker: Dünyaya dair pek bilgim yok
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        Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'nın Kursk bölgesine konuşlanan yaklaşık 12 bin Kuzey Kore askerinden ikisi geçtiğimiz haftalarda esir düştü.

        Tedavileri ve sorguları için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sevk edilen Kuzey Koreli askerlerin sorgularından bazı bölümler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından sosyal medyada yayınlanıyor.

        Son yayınlanan videoda Kuzey Koreli askere farklı konularda sorular yöneltildiği görüldü.

        Kuzey Koreli asker sorguda "Rusya tarafından özel bir eğitime alınmadım ancak bazı Kuzey Kore askerlerine silah eğitimi verildi. Ben keşif taburundaydım. Kuzey Kore'den Rusya'ya feribot ile geldik, feribotta yaklaşık 100 kişi vardı. Askerlik hizmetime okul bittikten sonra başladım. Yani 17 yaşındayken askere alındım. Bütün Kuzey Koreli erkekler, eğitimlerini tamamladıktan sonra askerlik hizmetini tamamlar. Rusya'ya gelmeden önce nereye gittiğimizi söylemediler. Kime karşı savaşacağımız da belirtilmedi." dedi.

        Kuzey Koreli asker ayrıca ailesi ve dünya ile ilgili bilgisi hakkında da konuşarak "Annem nerede olduğumu bilmiyor. Kuzey Kore dışındaki dünya hakkında pek bilgim yok. Güney Kore ile ilgili bilgim ise bizim onlardan daha fazla dağa sahip olduğumuzdur." dedi.

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