Eskişehir'de 2 katlı evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

ESKİŞEHİR’de 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Alanönü Mahallesi’nde 2 katlı evde sahibinin dışarda olduğu sırada yangın çıktı. Evden yayılan yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Mahalle sakinlerinin yardımlarıyla yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev içerisinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Tüzük yangını söndürmek herkesin destek olduğunu ifade ederek, “Bahçeden müdahale ettik. İtfaiye gelene kadar hızını yavaşlattık. İtfaiye gelip kısa sürede söndürdü” dedi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.