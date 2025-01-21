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        Eskişehir'de 2 katlı evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

        ESKİŞEHİR'de 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 00:05 Güncelleme: 21.01.2025 - 00:10
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        Eskişehir'de 2 katlı evde çıkan yangını itfaiye söndürdü
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        ESKİŞEHİR’de 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

        Odunpazarı ilçesine bağlı Alanönü Mahallesi’nde 2 katlı evde sahibinin dışarda olduğu sırada yangın çıktı. Evden yayılan yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Mahalle sakinlerinin yardımlarıyla yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev içerisinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

        Mahalle sakinlerinden Ahmet Tüzük yangını söndürmek herkesin destek olduğunu ifade ederek, “Bahçeden müdahale ettik. İtfaiye gelene kadar hızını yavaşlattık. İtfaiye gelip kısa sürede söndürdü” dedi.

        Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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