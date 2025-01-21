Bursa'da kayıp gencin yanmış cansız bedeni bulundu Bursa'nın İznik ilçesinde dün kız arkadaşıyla buluşmak üzere evden çıktığı öğrenilen ve bir daha haber alınamaması üzerine ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık'ın ormanda kısmen yanmış halde cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede, Karabıyık'ın önce bıçaklandığı, ardından yakılarak öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri 1 kişiyi gözaltına aldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.01.2025 - 01:18 Güncelleme: 21.01.2025 - 01:18 facebook

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