Bursa'da kayıp gencin yanmış cansız bedeni bulundu
Bursa'nın İznik ilçesinde dün kız arkadaşıyla buluşmak üzere evden çıktığı öğrenilen ve bir daha haber alınamaması üzerine ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık'ın ormanda kısmen yanmış halde cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede, Karabıyık'ın önce bıçaklandığı, ardından yakılarak öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri 1 kişiyi gözaltına aldı
Bursa'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Tacir Mahallesi'nde oturan Mehmet Karabıyık (18), dün sabah saatlerinde yakınlarına "Boyalıca Mahallesi'nde kız arkadaşımın yanına gidiyorum" diyerek evinden ayrıldı.
Akşam saatlerinde eve dönmeyen Karabıyık'a telefonla da ulaşamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ailenin kayıp başvurusunun ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Mehmet Karabıyık'ın bulunması için çalışma başlattı.
BIÇAKLANDIKTAN SONRA YAKILDIĞI BELİRLENDİ
Ekiplerin çalışması sonucu Mehmet Karabıyık'ın kırsal Aydınlar Mahallesi'nde ormanda kısmen yanmış halde cansız bedeni bulundu. DHA'nın haberine göre; yapılan incelemede, Karabıyık'ın önce bıçaklandığı, ardından yakılarak öldürüldüğü tespit edildi.
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri Ö.Ö.'yü (18) gözaltına aldı.