Galatasaray, Skriniar ile prensip anlaşmasına vardı!
Galatasaray uzun süredir peşinde olduğu Milan Skriniar ile prensip anlaşmasına vardı. Slovak futbolcunun PSG'den transferinde ufak bir pürüz bulunuyor. İşte detaylar...
Giriş: 20.01.2025 - 22:24 Güncelleme: 20.01.2025 - 22:24
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Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Milan Skriniar’ı transferinde mutlu sona ulaştı.
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Sarı-Kırmızılılar, Milan Skriniar'ın kiralık transferi konusunda maaş ve kiralama bedeli olarak toplamda 4 milyon euro'yu biraz aşan bir bedel üzerine prensipte anlaşma sağladı.
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Galatasaray, PSG'nin yurt dışına oyuncu kiralama kotasının dolu olması nedeniyle transferin kesinleşmesi için çözüm arıyor