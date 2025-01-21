Kartalkaya'da otel yangını! Can kayıpları var!
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, "Şu anda 3 vefat, 11 yaralımız var. Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Biri otel görevlisi diğeri misafir. 3. kişiyi tespit için çalışıyoruz. Yangına müdahale devam ediyor" dedi. İlerleyen dakikalarda yaralı sayısının 21'e çıktığı açıklandı
Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle, saat: 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.
İTFAİYE VE YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.
SÖNDÜRME ÇALIŞLASI BAŞLATILDI
Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edilirken ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
"3 KİŞİ VEFAT ETTİ, 21 YARALIMIZ VAR"
Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, AA muhabirine, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını bildirdi.
Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, "Şu anda 3 vefat, 11 yaralımız var (Yaralı sayısı 21 olarak güncellendi). Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Biri otel görevlisi diğeri misafir. 3. kişiyi tespit için çalışıyoruz. Yangına müdahale devam ediyor."
"YARALI SAYISI 20'NİN ÜZERİNDE"
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Otellerin ahşap kaplama olması nedeniyle yangın çabuk yayılıyor. Yaralı sayısı bendeki bilgilere göre 20'nin üzerinde. İnşallah, başka acı haber almayız" dedi.