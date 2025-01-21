Kartalkaya'da otel yangını! Can kayıpları var!

Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle, saat: 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.

İTFAİYE VE YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞLASI BAŞLATILDI Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edilirken ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

"3 KİŞİ VEFAT ETTİ, 21 YARALIMIZ VAR" REKLAM Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, AA muhabirine, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını bildirdi. Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, "Şu anda 3 vefat, 11 yaralımız var (Yaralı sayısı 21 olarak güncellendi). Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Biri otel görevlisi diğeri misafir. 3. kişiyi tespit için çalışıyoruz. Yangına müdahale devam ediyor."