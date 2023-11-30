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        Telefonlarına banka uygulaması yükledikleri kişileri dolandıran 48 sanığa hapis istemi

        Eskişehir dahil 11 ilde kendilerini kurumsal firma çalışanı olarak tanıttıkları 34 kişiyi, devre mülklerini almak isteyen yabancı uyruklulara yüksek fiyatlara satma vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen suç şebekesinin üyesi 12'si tutuklu 48 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 15:13 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:13
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        Telefonlarına banka uygulaması yükledikleri kişileri dolandıran 48 sanığa hapis istemi
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        Eskişehir dahil 11 ilde kendilerini kurumsal firma çalışanı olarak tanıttıkları 34 kişiyi, devre mülklerini almak isteyen yabancı uyruklulara yüksek fiyatlara satma vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen suç şebekesinin üyesi 12'si tutuklu 48 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanarak Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların "nitelikli dolandırıcılık" ile "suç işlemek için örgüt kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından cezalandırılması istendi.

        İddianamede, sanıkların, devre mülk ve konut ilanlarından ulaştıkları ev sahiplerine, gayrimenkullerini Arap ülkelerinden vatandaşlık almak isteyen yabancılara piyasa değerinin üzerinde satma vaadinde bulundukları, mağdurların cep telefonlarına kurdukları dijital bankacılık uygulamasıyla yüklü miktarda kredi çekip kendi hesaplarına aktardıkları belirtildi.

        Devre mülk satışı için hiçbir resmi işlem yapılmadığı, sanıkların dolandırıcılık amacıyla çok sayıda GSM hattı aldıkları, satış işleminin gerçekleşmesi için teminat, tapu masrafı gibi bahanelerle para istedikleri, mağdurların nakdi olması durumunda parayı elden aldıkları, aksi takdirde bankalarla anlaşmaları bulunduğunu söyleyerek bu bankalardan hesap açmalarını istediklerine de iddianamede yer verildi.

        İddianamede, sanıkların, satış tarihi yaklaşan ya da geçen mağdurları tekrar dolandırmak için dolar üzerinden satış yapılacağını bu nedenle tapu ve masrafların fazla çıktığını söyleyerek tekrar para talebinde bulundukları kaydedildi.

        Sanıkların kurdukları fason şirketler üzerinden sözleşme imzalattıkları, bunları mağdurlara satış sözleşmesi gibi gösterdikleri ancak reklam tanıtım amaçlı olduğu, bu sözleşmeler sayesinde nitelikli dolandırıcılık olaylarını münferit bir hukuksal anlaşmazlık gibi gösterdikleri bilgisi de iddianamede yer aldı.

        Mağdur sayısının 34 olduğu iddianamede, sanıklardan 8'inin 240 yıldan 720 yıla kadar, 16'sının 8 yıldan 24 yıla kadar, diğerlerinin ise suçlarına göre hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli dolandırıcılık suçu ihbarı üzerine çalışma başlatılmış, Eskişehir, İstanbul, Gaziantep, Samsun, Çanakkale, Afyonkarahisar, Kütahya, Antalya, Balıkesir merkez ve Edremit ilçesi, Manisa'nın Akhisar ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinde belirlenen 41 adrese 11 Kasım 2022'de operasyon düzenlenmişti.

        Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada, 2 silah, bir miktar uyuşturucu, cep telefonları, SIM kartlar, devre mülk sahiplerinin isimlerinin bulunduğu listeler, not defteri, ajanda, dizüstü bilgisayar, flaş bellekler ve bazı şirketlere ait çok sayıda evrak ele geçirilmişti. Gözaltına alınan 48 şüpheliden 12'si tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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