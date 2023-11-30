Ordulu ailenin 17 metrekarelik ağaç evi

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Annem ile babam da burada yaz döneminde kalıyor. Fındık, bağ ve bahçe işleri oluyor" diye konuştu.

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Çandır, yapının balkonla yaklaşık 17 metrekare olduğunu kaydederek, "12 metrekare olan iç kısımda oturmak ve uzanmak için 2 yatak var. İstenirse kalınabiliyor. Serin ve çok güzel oluyor.