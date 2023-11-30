Eskişehir'de aranan 51 firari hükümlü yakalandı

Eskişehir'de bazı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 51 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22-28 Kasım'da yaptıkları sorgulamalarda 1 yıldan az cezası olan 17 kişi, 1-5 yıl arası hapis cezası bulunan 30 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 3 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan bir kişinin arandığını belirledi.

Yakalanan 51 hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara teslim edildi.