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        Eskişehir'de aranan 51 firari hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de bazı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 51 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 11:06 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:06
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        Eskişehir'de aranan 51 firari hükümlü yakalandı
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        Eskişehir'de bazı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 51 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22-28 Kasım'da yaptıkları sorgulamalarda 1 yıldan az cezası olan 17 kişi, 1-5 yıl arası hapis cezası bulunan 30 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 3 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan bir kişinin arandığını belirledi.

        Yakalanan 51 hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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