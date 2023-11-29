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        Beylikova'da Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı

        Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, Vali Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy tarafından başlatılan Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 13:53 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:57
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        Beylikova'da Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı
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        Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, Vali Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy tarafından başlatılan Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hülya Aksoy programda katılımcılara proje hakkında bilgi verdi.

        Kadın sağlığı ve meme kanseri hakkında bilgilendirmede bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici ise projenin şehirde kadın sağlığının korunması ve geliştirilmesinde çok ciddi katkılarının olacağını belirterek, şöyle devam etti:

        "Kadınların en fazla muzdarip olduğu hastalıkların temelinde kanser hastalıkları geliyor. En çok görülen kanserler arasında birinci sıra yüzde 25 oranla meme kanseri ve ikinci sırada rahim ağzı kanseri gelmektedir. Bunu vurgulamamın temel nedeni, her 5 kadında bir görülen kanserin biri meme kanseri olmakta birlikte yüzde 40 ila yüzde 50'si erken tanı konduğunda tam kür tedaviyle tamamen iyileşme olan hastalıktır."

        Bildirici, projenin katkısıyla daha sık erken tanı alacaklarını ve meme kanseri vakalarını tespit edebilme şansına sahip olacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

        "İl Sağlık Müdürlüğümüzün de kanser tarama programlarıyla birlikte kolorektal kanserler ve rahim ağzı kanserlerini de erken tespit etmiş olacağız. Onun ötesinde istenmeyen gebelikten, gebelik sürecinin yönetimine, gebelik sürecindeki egzersiz diyet ve beslenmeden, menopoz sürecinin yönetimi gibi konularda da bu projenin kadınlarımıza birçok katkısı olacaktır. Projeyi başarıyla yürüten Sayın Valimiz Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy hanımefendiye huzurunuzda Eskişehir kadınları adına teşekkür ediyor, hürmetlerimi sunuyorum.

        Beylikova Toplum Sağlığı Merkezi-İlçe Entegre Hastanesi Başhekimi Dr. Cem Emre de projenin ilçe genelinde kadınların sağlık bilincini artırmayı hedeflediğini belirtti.

        Acil Sağlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ersin Işıldı, projenin sağlık altyapısına katkı sağlayacak uygulamalara odaklanacağını dikkati çekti.

        Dr. Seval Pala'nın katılımcılara kadın sağlığına dair temel bilgileri içeren interaktif eğitim sunduğu ve soruları yanıtladığı toplantıya, Beylikova Kaymakamı Kübra Eroğlu, Belediye Başkanı Özkan Alp ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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