        Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'deki trafik kazasında yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, park halindeki tıra arkadan çarpan minibüste ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 08:42
        Organize Sanayi Bölgesi 27. Cadde'de dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Dursun Gök (54), tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Diğer yaralı Ş.M'nin ise tedavisi sürüyor.

        Ş.M. idaresindeki 26 GL 078 plakalı minibüs, park halindeki 26 GD 777 çekici plakalı tıra arkadan çarpmış, Ş.M. ve yolcu Dursun Gök araçta sıkışmıştı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

