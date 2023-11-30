İngiliz basınında gündem Galatasaray: Manchester cehennemde çöktü
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği Manchester United ile 3-3 berabere kalarak iddiasını sürdürdü. Kritik mücadele İngiliz basınında geniş yer buldu. The Sun Gazetesi, "Manchester cehennemde çöktü" başlığını manşete taşıdı. İşte detaylar
Galatasaray'ın, RAMS Park'ta Manchester United ile 3-3 berabere kaldığı maç İngiliz basınında geniş yer buldu.
The Sun, "Manchester United, cehennem ve şiddetli yağış arasında çok önemli bir zaferi çöpe attı" yorumunu yaparken "Manchester cehennemde çöktü" başlığını manşete taşıdı.
Telegraph, "Günahkarların cehenneme gideceğini ve kaleci Onana'nın Şampiyonlar Ligi umutlarını pamuk ipliğine bağlı bıraktığını biliyoruz" ifadesini kullandı.
BBC, "Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi umutları, kaleci Onana'nın korku gösterisi ve Galatasaray'ın İstanbul'daki geri dönüşüyle bir kez daha suya düştü" yorumunu yaptı.
Daily Mail ise "Andre Onana iki kritik hata yaparak Manchester'a kâbusu yaşattı" ifadesini kullandı.
Manchester Evening News de "Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi umutları, İstanbul'da Galatasaray ile 3-3 berabere kaldıktan sonra zora girdi" yorumunu yaptı.