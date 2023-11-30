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İkinci yarıya maçı çevirme umuduyla giren Galatasaray, Scott McTominay'ın 55. dakikada bulduğu golle bir kez daha 2 farklı geri düştü. Maçın kontrolünü elinde tutan ve topa daha çok sahip olan Galatasaray, 62. dakikada Ziyech'in serbest vuruştan golüyle farkı yeniden 1'e düşürdü ve umutlandı. Taraftarının desteğiyle baskısını artıran "Cimbom" maça 60. dakikada dahil olan Kerem Aktürkoğlu'nun 71. dakikadaki golüyle 3-3'lük eşitliği sağladı. Kalan bölümde Manchester United'ın girdiği birçok pozisyona rağmen kalesinde gole izin vermeyen sarı-kırmızılı takım, maçı berabere bitirdi.