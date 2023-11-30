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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Galatasaray nasıl tur atlar? İşte ihtimaller - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Manchester United'ı ağırladı. Sarı-kırmızılılar, MANU ile 3-3 berabere kaldı. Cimbom, Manchester United karşısında aldığı bir puanla üst tura çıkma yolunda ipleri elinde tuttu. İşte Galatasaray'ın tur ve Avrupa ihtimalleri..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 10:05 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:05
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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği Manchester United ile 3-3 berabere kalarak iddiasını sürdürdü.

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        RAMS Park'ta 51 bin 741 taraftar önünde oynanan maçın 11. dakikasında İngiliz temsilcisi, 19 yaşındaki Alejandro Garnacho'nun golüyle 1-0 öne geçti. "Kırmızılar" mücadelenin 18. dakikasında Bruno Fernandes ile skoru 2-0'a getirdi. Pozisyonlar üreten Galatasaray, aradığı golü 29. dakikada Hakim Ziyech'in ayağından buldu. Mücadelenin devre arasına konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle girildi.

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        İkinci yarıya maçı çevirme umuduyla giren Galatasaray, Scott McTominay'ın 55. dakikada bulduğu golle bir kez daha 2 farklı geri düştü. Maçın kontrolünü elinde tutan ve topa daha çok sahip olan Galatasaray, 62. dakikada Ziyech'in serbest vuruştan golüyle farkı yeniden 1'e düşürdü ve umutlandı. Taraftarının desteğiyle baskısını artıran "Cimbom" maça 60. dakikada dahil olan Kerem Aktürkoğlu'nun 71. dakikadaki golüyle 3-3'lük eşitliği sağladı. Kalan bölümde Manchester United'ın girdiği birçok pozisyona rağmen kalesinde gole izin vermeyen sarı-kırmızılı takım, maçı berabere bitirdi.

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        Galatasaray, Manchester United karşısında aldığı bir puanla üst tura çıkma yolunda ipleri elinde tuttu.

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        İŞTE TUR SENARYOLARI

        Bu sonuçla Galatasaray puanını 5'e, Manchester United ise 4'e yükseltti. A Grubu'nun diğer maçında Bayern Münih ile Kopenhag 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray ile Danimarka kulübünün puanları eşitlendi ancak averajda Kopenhag önde...

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        İşte Aslan'ın Avrupa'da yoluna devam etmesi için gerçekleşmesi gereken senaryolar:

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        * Gruptaki son maçında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, maçtan galibiyetle ayrılması halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.

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        * Galatasaray berabere kalır, Bayern Münih de Manchester United'dan puan ya da puanlar alırsa Cimbom, Avrupa Ligi'ne kalacak.

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        * Galatasaray yenilir, Manchester United ile Bayern Münih berabere kalırsa sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Ancak Manchester United kazanırsa Galatasaray, Avrupa'ya havlu atacak.

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        İKİLİ AVERAJ GALATASARAY'DA

        Sarı-kırmızılı ekip, Manchester United karşısında ikili averajı eline geçirdi. Avrupa kupalarında yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, son haftaya Manchester United'ın 1 puan önünde girdi.

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        Gruptan çıkmak için iddiasını sürdüren sarı-kırmızılılar, son haftada Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak. Manchester United ise Almanya'nın Bayern Münih takımını konuk edecek.

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        Son hafta maçlarının ardından Galatasaray ile Manchester United arasında puan eşitliği olması halinde sarı-kırmızılılar tabloda rakibinin üstünde yer alacak.

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