Eskişehir'de aranan 96 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 96 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Kasım'da aranan şahısların yakalanması amacıyla kent genelinde çalışma yürüttü.

60 farklı suçtan arandıkları belirlenen 96 şüpheliden 29'unun hükümlü, 67'sinin ise ifadeye yönelik arandığı tespit edildi.

29 firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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