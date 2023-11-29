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        Eskişehir'de aranan 96 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 96 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 15:12 Güncelleme: 29.11.2023 - 15:12
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        Eskişehir'de aranan 96 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'de polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 96 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Kasım'da aranan şahısların yakalanması amacıyla kent genelinde çalışma yürüttü.

        60 farklı suçtan arandıkları belirlenen 96 şüpheliden 29'unun hükümlü, 67'sinin ise ifadeye yönelik arandığı tespit edildi.

        29 firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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