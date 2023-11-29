Eskişehir'de "Teknoloji Geliştirme Bölgesi Zirvesi" başladı

Eskişehir'de, Anadolu Geliştirme Araştırma Parkınca (ATAP AŞ) düzenlenen "Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Zirvesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Programda, ATAP AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ender Suvacı'nın moderatörlüğünde, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Pınar Aslan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Avrupa Birliği Koordinasyon Müdürü Pınar Işın, KOSGEB Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Daire Başkanı Mehmet Görkem Gürbüz ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkan Yardımcısı Alp Eren Yurtseven tarafından "Girişimcilikte Kamunun Rolü ve Ulusal-Uluslararası Destek Mekanizmaları" konulu konferans verildi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, Eskişehir'in çağdaş ve modern bir kent olarak her zaman öne çıktığını söyledi.

Eskişehirli sanayicilerin teknolojinin önemini erken fark ettiğini anlatan Küpeli, şunları dile getirdi:

"Bölgemizde sayısı 150'yi geçen firmalarımız, 1400'ü aşan AR-GE personelimizle ve 300'ün üzerinde hayati projeyle, kritik öneme sahip inovatif ürünlerin geliştirilmesine tüm hızıyla devam etmektedir. Bugün ülkemizde üretilen uçak, helikopter, İHA ve SİHA'ların kalbi olan ve üretimi her açıdan yüksek teknoloji içeren motorları ve yapısal parçaları Eskişehir'de üretilmekte olup, bugün dünya üzerinde uçan her 2 yolcu uçağının birinde Eskişehir'de üretilen parça bulunmaktadır."

ATAP AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç ise ihracatın ve üretimin artırılması için eğitimin vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Programda, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ile çok sayıda akademisyen ve firma temsilcisi de yer aldı.