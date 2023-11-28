Eskişehir'de "abart egzozlu" araç kullanan 6 sürücüsüne ceza kesildi Eskişehir'de polis tarafından çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte abart egzoz kullandığı tespit edilen 6 sürücüye para cezası uygulandı.

Eskişehir'de polis tarafından çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte abart egzoz kullandığı tespit edilen 6 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 21-28 Kasım'da abart egzozlu araç ve sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde 6 araç sürücüsüne "mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" nedeniyle toplam 24 bin 384 lira para cezası kesildi.

Öte yandan, yasak yerlerde duraklayan 64 araç sürücüsüne 27 bin 904 lira, park ihlali yapan 768 aracın sürücüsüne ise 357 bin 956 lira cezai işlem uygulandı.