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        Eskişehir'de "Teknolojiyi Abartma Geleceğini Karartma" projesi tamamlandı

        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen "Teknolojiyi Abartma Geleceğini Karartma" projesinin kapanış etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:39 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:50
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        Eskişehir'de "Teknolojiyi Abartma Geleceğini Karartma" projesi tamamlandı
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        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen "Teknolojiyi Abartma Geleceğini Karartma" projesinin kapanış etkinliği yapıldı.

        "Teknoloji Bağımlılığından Korunma ve Güvenli İnternet Kullanımı" konusunda bilinçli nesiller yetiştirilmesi, gençlerin teknolojiyi doğru ve faydalı amaçlarla kullanmalarının sağlanması ile bağımlı olmalarının engellenerek sportif ve sanatsal etkinliklere yönlendirilmesi amacıyla etkinlik düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki programda 350 anaokulu, ortaokul ve lise öğrencisinin katılımıyla "Az Teknoloji Çok Huzur" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

        Anaokulu öğrencileri tarafından yapılan "Çocuk Gözüyle Polis" isimli resim sergisi akabinde öğrencilere hediye ve ikramlarda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri

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