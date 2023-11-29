Kiliseye zorla girmeye çalışan 2 şüpheli, tutuklandı ESKİŞEHİR´deiçki içip Protestan kilisesine zorla girmeye çalışarak, kilise görevlilerini `polisi ararsanız sizi yakarım´ diye tehdit ettiği öne sürülen Aykut K. (31) ile akrabası Halil D. (41) tutuklandı. Şüpheliler ifadelerinde içkinin etkisiyle hiçbir şey hatırlamadıklarını öne sürdü.

ESKİŞEHİR´deiçki içip Protestan kilisesine zorla girmeye çalışarak, kilise görevlilerini `polisi ararsanız sizi yakarım´ diye tehdit ettiği öne sürülen Aykut K. (31) ile akrabası Halil D. (41) tutuklandı. Şüpheliler ifadelerinde içkinin etkisiyle hiçbir şey hatırlamadıklarını öne sürdü.

Kentte oturan Aykut K. ile akrabası Halil D. geçen hafta cumartesi günü saat 19.30 sıralarında birlikte içki içtikten sonra Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sümer Sokak´taki Protestan kilisesine gitti. Kilisenin pencere ve kapısını yumruklayan Aykut K. ile Halil D. zorla içeri girmeye çalıştı. Kapıyı açan kilise pastörü Artun Tokatlı ile yanındakilere saldırarak `Yahudi misiniz, İsrailli misiniz? Polisi ararsanız sizi yakarım´ diyerek tehdit eden şüpheliler daha sonra oradan ayrıldı. Pastör Tokatlı´nın ihbarı üzerine gelen polis ekipleri şüphelilerden Aykut K.´yı yakaladı. Halil D. ise evinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Aykut K.´nin 2,16, Halil D.´nin ise 3,27 promil alkollü olduğu tespit edildi.

`ALKOLLÜYDÜK, HATIRLAMIYORUZ´

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi´nde ifadeleri alınan Aykut K. ile Halil D. işlemlerinin ardından `halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, birden fazla kişiyle tehdit, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme´ suçlarından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda şüpheliler olay sırasında içkili olduklarını ve yaşananları hatırlamadıklarını söyledi.

Şüphelilerden Aykut K. ifadesinde, "Olayın meydana geldiği kilise ile benim dükkanım aynı yerdedir. Tehdit içerikli bir söz söylemedim. Kilisenin önünden geçtiğimi hatırlıyorum onun dışında iddia edilen diğer olayları hatırlamıyorum. Gerekirse gidip özür dilerim, pişmanım" dedi.

Halil D. ise "Aykut ile birlikte alkol aldık. Kiliseye gidip gitmediğimi, eve nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Kilisedeki insanlar ile benim bir husumetim yoktur. Beni polisler evden aldılar, her ne kadar alkollü olsam da kendimi karakterimi biliyorum. İddia edilen sözleri söylemem mümkün değildir. Kamera kayıtlarında da bunlar çıkar. Pişmanım, gidip özür dileceğim" diye konuştu.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Savcılık sorgularının ardından 1´inci Sulh Ceza Hakimliği´ne sevk edilen şüpheliler `tehdit ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal´ suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan yaşanan olay kilisenin güvenlik kamerasına yansıdı.

PASTÖR TOKATLI: İBADETHANEYE SAYGI GÖSTERİLEMİS GEREKİYOR

Kilesinin bir ibadethane olduğu için saygı gösterilmesi gerektiğini belirten pastör Artun Tokatlı, "Kapıyı zorlayarak içeri girmeye çalıştılar. Ancak kapıyı tam açmadık. Müsaade etmedik içeri girmelerine. Yine biz olayın münferit olduğuna inanmak istiyoruz ve bu yönde düşünüyoruz. Sadece zamanlamanın talihsiz olduğunu düşünüyoruz. Ancak olayların üst üste gelmesi tabi ki can sıkıcı bir durum maalesef. Ama bu konuda, herkes elinden geldiğince gerekli hassasiyeti göstermeye devam ediyor" dedi.

'SAVCILIK KONUYA HASSAS DAVRANIYOR'

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´nün olayla ilgili hassas davrandıklarını ve kapıda 24 saat polis görevlendirdiklerini ifade eden Tokatlı, "Özellikle olaylar üst üste geliştiği için tabi ki daha da bir hassasiyet kazandı. Muhtemelen hani savaşın varlığına dair, bu İsrail-Filistin savaşının bu kadar gündemde olmasından kaynaklı. Tabi ki ben bir din adamıyım. Ben hiçbir savaşı onaylamıyorum. Hiçbir savaş da insanların ölmesi, çocukların ölmesini onaylamıyoruz. Tabi ki her zaman bunu kınıyoruz. Ama tabi olayların, bizimle bağdaştırılması üzücü veya insanların bu yöne çekmeye çalışması üzücü bir kavram"

dedi.

PASTÖRE TOKAT ATMIŞTI

Proteston kilisesine ekim ayındaki gelen İlhan Önder (46), pastör Artun Tokatlı´ya tokat atıp, `hoşgörüsünü denedim´ demişti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´nce kilise önünde tedbir alınarak 24 saat polis ekibi görevlendirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.