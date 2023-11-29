Finlandiya'dan sınır planı: Rusya'dan "göç kaygıları" endişesiyle sınırını kapatmayı planlıyor

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 20 Kasım'daki açıklamasında, "Bu bizi derinden endişelendiriyor. Çünkü Finlandiya ile çok iyi, pragmatik ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerimiz vardı. Maalesef, bu ilişkilerin yerini, Rusya karşıtı bir yaklaşım aldı." ifadelerini kullanmıştı.