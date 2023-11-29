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        Haberler Magazin Türk sanat müziği sanatçısı Güzide Kasacı hayatını kaybetti - Son dakika magazin haberleri

        Güzide Kasacı hayatını kaybetti

        Türk sanat müziğinin duayen sanatçılarından, nam-ı diğer 'Bayan Kahkaha' Güzide Kasacı, 94 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 14:34 Güncelleme: 29.11.2023 - 15:24
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        'Bayan Kahkaha' olarak tanınan Güzide Kasacı'dan acı haber geldi. Kasacı, 94 yaşında hayata veda etti.

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        Güzide Kasacı'nın kızı Canan Alhas, annesinin tedavi görmek üzere 27 Kasım'da kaldırıldığı hastanede bu sabah hayatını kaybettiğini söyledi.

        Güzide Kasacı, en son 2012'de Yaşar Özel, Ayşe Tunalı, Zekai Tunca, Samime Sanay, Nalan Altınörs, Mustafa Sağyaşar, Ayşe Taş, Seçil Heper ve Yıldırım Bekçi ile turne programına katılmıştı.

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        Güzide Kasacı'nın torunu Ebru Çiftçikal ise yaptığı açıklamada anneannesinin vefat haberini şu sözlerle duyurdu: Biricik aile büyüğümüz canım anneannem, değerli devlet sanatçısı Güzide Kasacı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazemiz yarın öğle namazıyla Levent Afet Yolal Camii'inde olacaktır.

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        GÜZİDE KASACI HAKKINDA

        Güzide Kasacı, 1929'da İstanbul'da doğdu. Fatih Kız Ortaokulu'ndan mezun olan Kasacı, 1951'de kayıt olduğu İstanbul Beledi­yesi Konservatuvarı'nı 3 senede tamamlayarak me­zun oldu.

        Güzide Kasacı; Münir Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Dr. Nevzat Atlığ, Şefik Gürmeriç, Yesari Asım Arsoy ve Mustafa Nafiz Irmak'ın derslerine katıldı.

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        Sesiyle büyük beğeni kazanan Güzide Kasacı, 1960'tan itibaren solo albümlere imza attı.

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        Güzide Kasacı'nın seslendirdiği eserlerden bazıları ise şöyle;

        'Seni Andım Yine'
        'Suçlusun Bunda Sen de'
        'Unutmak İstesem O Hatırayı'
        'Ah Şu Gönlümüz'
        'Bir Şeyler Var Aramızda'
        'Unut Sevme Beni'
        'Albümdeki Resimler'
        'Aman Adanalı'
        'Hüsnüne Güvenme'
        'Leyla Acep Neden Ses Vermiyor Feryadıma'
        'Merhaba Dostlar'
        'Canın İsterse'
        'Huysuzsun'
        'Yalan Yalan Değil'
        'Petek Petek Varken Balın'
        'Sevda Öyle Müşkül ki'
        'Kalmadı Bende Ne Arzu Ne Gönül'
        'Ah Dedim Vah Dedim'
        'Benim Yarim Yaramazdır Yaramaz'
        'Hangi Bağın Bağbanısan Gülüsen'
        'Sen Böyle İstedin'
        'Her Günüm Mazide Kalmış'
        'Ayrılsak da Beraberiz'
        "Dün Gece Ye's ile Kendimden Geçtim"
        'Hicranla Harap Oldu'
        'Çiçekten Çiçeğe'

        Fotoğraflar: Youtube, Depo, Instagram

        #Güzide Kasacı
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