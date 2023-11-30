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        Haberler Dünya DİPLOMASİ EFSANESİYDİ... Son dakika: Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger 100 yaşında hayatını kaybetti! Henry Kissinger kaç yaşındaydı?

        Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger 100 yaşında hayatını kaybetti

        ABD dış politikasının önemli isimlerinden, eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger 100 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 07:52 Güncelleme: 30.11.2023 - 08:28
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        Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger hayatını kaybetti
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        20. yüzyılda ABD dış politikasının en önemli isimlerinden biri haline gelen Richard Nixon yönetiminde dışişleri bakanlığı yapan Henry Kissinger 100 yaşında hayatını kaybetti.

        Danışmanlık firması Kissinger Associaties, Kissinger'ın hayatını kaybettiğini açıkladı, ancak nedeni belirtilmedi.

        Kissenger Eylül 1973-Ocak 1977 arasında, Gerald Ford ve Richard Nixon'ın başkanlıkları döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

        Ayrıca 1969-1975 yılları arasında Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini de yürütmüştü. Kissinger, Türkiye'nin 1974'deki Kıbrıs Harekatı sırasında ABD Dışişleri Bakanı'ydı.

        Ünlü diplomat, uzun kariyer dönemi boyunca Joe Biden'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda başkana danışmanlık yaptı, Vietnam Savaşı'nın sona ermesine yönelik müzakereleri sağladığı için de Nobel Ödülü kazandı.

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        Kissinger, Nixon 1968'de ABD Başkanı seçilmeden önce Harvard Üniversitesi'nde bir akademisyendi. Nixon ile yakın işbirliği içinde çalışan Kissinger, 1969 ve 1970'te Kamboçya'ya gizli bombardımanlar da dahil olmak üzere Vietnam Savaşı'nın sona ermesi kararında etkili oldu. 1973'te Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Kissinger'ın ödülü en tartışmalı ödüller arasında yer aldı.

        Mayıs 2023'te 100 yaşına giren Kissinger, doğum günü öncesinde CBS'e verdiği röportajda dış politikasını "suç" olarak görenlere yönelik, "Bu onların cehaletinin bir yansıması, bu şekilde düşünülmedi" demişti.

        Kissinger'ın ölümünün ardından eski ABD Başkanlarından George W Bush, ABD'nin dış ilişkilerde en güvenilir ve en bağımlı ismini kaybettiğini söyledi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #henry kissinger
        #ABD
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