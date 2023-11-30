Metrekareye 55 kg yağış düştü! O kentimizi sel vurdu!
Marmara bölgesinde etkili olan sağanak, dün gece Bursa'yı kelimenin tam anlamıyla vurdu. Kentte metrekareye, 55 kilogram yağış düştü. Mudanya'da dereler taştı, çok sayıda araç şehrin farklı noktalarında sular içinde kaldı. Ev ve iş yerleri sular altında kalırken ekipler hasar tespit çalışmasında bulundu. İşte Bursa'dan sel manzaraları...
Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan ve aralıksız süren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde metrekareye 55 kilogram yağmur düştüğü öğrenilirken bölgede bulunan dereler taştı, cadde ve sokaklardaki araçlar sular içinde kaldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kapanan yollarda ekskavatörlerle yardımıyla kurtarma ve su tahliye çalışmaları sürerken, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
TİRİLYE MAHALLESİ'NDE DÜKKANLARI SU BASTI
Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde metrekareye 55 kilogram yağmur düştüğü öğrenilirken bölgede bulunan dereler taştı, cadde ve sokaklardaki araçlar sular içinde kaldı.
Mahallede giriş katlarda bulunan birçok ev ve işyerini su bastı, araçlarda hasar meydana geldi. Ekiplerin su basan ev ve iş yerlerinde bir yandan temizleme çalışmaları sürerken diğer yandan hasar tespiti yapılıyor.
"5 YILDIR BURADA ESNAFIZ, 5 SEFER SU BASTI"
Tirilye Mahallesi'nde 5 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen Alaattin Ocak, ''Çok büyük bir felaket, bütün her yer berbat durumda. Şu anda hiç bir tane cihazımız kalmadı. Mobilyalarımız, ürünlerimiz hepsi bitti.
Ürünlerimiz gitti. Ne olacak şimdi? Hiçbir ürün yok. Benim her şeyim gitti. 5 yıldır burada esnafız, 5 sefer su bastı. Arka odayı su bastı dükkanımı su bastı. Bütün cihazlarım yandı.'' dedi.
EV VE İŞ YERLERİ ÇAMURA BULANDI
Hasanbey Mahallesi'nde sel nedeniyle ev ve işyerlerinde su baskınları yaşanırken, İşbilen Sokak'ta selin etkisiyle bir apartmanın giriş katındaki daireyi ve deposunu su bastı.
Sokaklar, akan suyun sürüklediği toprak yığınları ve ağaç dallarıyla dolarken park halindeki araçlar ise çamura bulandı. Ekiplerin su basan evlerde temizleme ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Fırtına nedeniyle kentte birçok ağaç kökleriyle birlikte yerinden söküldü.