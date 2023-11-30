4 Şurada Paylaş!







Mahallede giriş katlarda bulunan birçok ev ve işyerini su bastı, araçlarda hasar meydana geldi. Ekiplerin su basan ev ve iş yerlerinde bir yandan temizleme çalışmaları sürerken diğer yandan hasar tespiti yapılıyor.

5 Şurada Paylaş!







"5 YILDIR BURADA ESNAFIZ, 5 SEFER SU BASTI" Tirilye Mahallesi'nde 5 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen Alaattin Ocak, ''Çok büyük bir felaket, bütün her yer berbat durumda. Şu anda hiç bir tane cihazımız kalmadı. Mobilyalarımız, ürünlerimiz hepsi bitti.