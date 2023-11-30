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Eşimin cansız bedenine ulaşsak en azından bir kabri olsa, mezarında Kur'an okusak yeter bize. Son zamanlarda bir heyecanı vardı. Bir şeyi hızlıca yapmak istiyordu. Azrail herhalde 'gel' diyordu sanki.

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İşleri bir an önce bitirmek istemişti. Bizim oduna da ihtiyacımız yoktu. Her şeyimiz vardı. Eskiden beri Ardeşen'de böyle bir odun toplama geleneği var.