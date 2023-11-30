Tesla'nın pick-up modeli 4 yılın ardından satışa çıkıyor
Tesla'nın ilk pick-up modeli Cybertruck, tanıtımının üzerinden geçen 4 yılın ardından ilk sahiplerine teslim ediliyor. Camları darbelere dayanıklı olarak lanse edilen Cybertruck, 2019'daki tanıtım etkinliğinde gerçekleştirilen denemede atılan taşların camlarını kırması ile gündeme gelmişti. Elektrikli pick-up model rakiplerinden farklı tasarımı ile dikkat çekiyor
ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın pick-up modeli Cybertruck satışa çıkıyor.
Rakiplerinden farklı çizgileri ile dikkat çeken Cybertruck, ilk kez 2019 yılından tanıtılmıştı.
Tanıtıldığı günden beri satışa çıkış tarihi sürekli ertelenen elektrikli aracın ilk seri üretimi ise Temmuz 2023'te başlamıştı.
Tesla, aracın gövdesi ve camlarının darbelere dayanıklı olduğu açıklıyor. Ayrıca gövdenin paslanmaz çelikten imal edildiği de o dönem yapılan açıklamalara yansımıştı.
Fakat, Cybertruck 2019'daki tanıtım etkinliğinde gerçekleştirilen denemede atılan taşlar aracın camlarını kırmış ve araç yapılan açıklamaların gerçekliğinin sorgulanmasına yol açmıştı.
Bu olay sonrası üretim tarihi sürekli ertelenen Cybertruck'ın, son olarak 2022'de piyasaya çıkacağı açıklanmış, fakat açıklanan tarihe az bir süre kala bu sefer de üretimin 2023'ün ilk çeyreğine ertelendiği duyurulmuştu.
O dönemde yapılan açıklamalarda, Cybertruck'ın, Ford, General Motors ve Rivian gibi elektrikli pick-up geliştiren üreticileri ve start-upların karşısına daha güçlü bir şekilde çıkmak için üretiminin ertelendiği belirtilmişti.
Cybertruck'ın tanıtıldığı 2019 yılında henüz yollarda hiç bir elektrikli pick-up model olmasa da, Tesla'nın rakipleri bu konuda ellerini çabuk tuttular.
Ford, elektrikli pick-up modeli F-150 Lightning'in üretim kapasitesini yüksek talep nedeniyle yıllık üretim kapasitesini ikiye katladı.
Elektrikli araç startup'ı Rivian'ın geliştirdiği pick-up model R1T de, dünyanın en büyük pick-up pazarı olan ABD'de birçok kuruluş tarafından yılın pick-up modeli seçilerek dikkat çekti.
Cybertruck'ın özelliklerine bakacak olursak, tek motorlu 400 km menzile sahip ve arkadan itişli versiyon, 6.5 saniyenin altında sıfırdan 100 km/s hıza çıkabiliyor.
Çift motorlu ve 480 km menzile sahip versiyon ise, 4.5 saniyenin altında sıfırdan 100 km/s hıza çıkıyor. Bu versiyon 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip olacak.