CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk’e yerel seçim süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yapacağı görüşmede yerel seçimi konuşacaklarını söyledi. İş birliği için ümitli olduğunu belirten Özel, "Ben tutumumuzu anlatacağım, onların ne düşündüklerini konuşacağız" dedi.

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır ve Habertürk Editörü Mahir Kılıç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında Özel, Habertürk’e özel değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaprağı görüşmeyi değerlendiren Özel, yerel seçimleri de konuşacakları bir nezaket ziyaretinde bulunacağını söyledi. Özel’in öne çıkan mesajları şöyle: REKLAM YEREL SEÇİMLERİ DE KONUŞACAĞIZ: Yerel seçimleri de konuşacağımız bir nezaket ziyaretinde bulunuyorum. Bu seçimlerde CHP'nin en yüksek oyu alması için çaba sarf edeceğim. Ama esas olarak en büyük gayret muhalefetin en çok belediyeyi kazanacağı şekilde olmalı. Biz tek başımıza girsek belki çok yüksek bir oy alırız. Ama tek başımıza girdiğimizde ya da herkes ayrı ayrı girdiğinde muhalefetin belli belediyeleri kazanabileceği halde kaybedebileceği, kazanacağı belediyeleri kazanamadığı bir süreç yaşanabilir. TEKLİF YOK İŞBİRLİĞİ ZEMİNİ ARAYACAĞIZ: Muhalefet partilerinin bu noktada mutlaka diyalog zemini aramaları gerektiğini düşünüyorum. Kimin gittiğini geldiğinin de bir önemi yok. Randevu talep ettik, onlar verdiler. Yerel seçimlerde ben birlikte kazanabilecekmiş ve birbirimize kaybettirmeyeceğimiz, iş birliği yapabilir miyim onun zeminin arayacağız. Bir teklif yok. Ama yarın ki toplantının sonucunda eğer birlikte olabileceğimiz yönünde bir şey olursa, onların aldığı kararı yetkili kurullarından bir kez daha tartışma ihtiyacı duyarlarsa arkadaşlarımız daha sonra bir çalışma yapar.

MERAL HANIM KARARLARINI HATIRLATIRSA SAYGI DUYACAĞIZ: Kesin ifade varsa ve Meral Hanım yetki kurullarının kararını hatırlatırsa saygı duyacağız. Ama ben bir diyalog zeminin gelişebileceğinden ümitliyim. Bir taleple gideceğiz. Ama çantada dosyalar bölgeler iller falan yok. Ben kendi tutumuzu anlatacağım ne düşündüklerini konuşacağız. REKLAM SOMUT MÜZAKERE OLMAZ: Görüşmede somut müzakere olmaz zaten o iş genel başkanların işi değil. Genel başkanlar belki önce başlangıç yaparlar. Eğer görüşmeler olacaksa teknik düzeyde arkadaşlar yapar. Öyle bir sürecin başlamasını ümit ediyorum. Bence yarın geleceğe nasıl bakıyoruz o konuşulur. Ben 'diyalog zemini olabilir mi', 'bir şey yapabilir miyim' diye bu konudaki iyi niyetimiz yaklaşımımızı beyan edeceğim. Özel, "İYİ Parti ile ittifak yapılmazsa İstanbul ve Ankara için risk görüyor musunuz?" sorusuna da yanıt verdi.

İŞ BİRLİĞİNİN KAYBETTİREN TARAFI YOK: Ankara ve İstanbul'da belediye başkanlarımız ciddi teveccüh görüyor, kazanacaklar. Bu durum tek başımıza kazanıyoruz, işbirliklerine kapalıyız, ya da işbirliği yapmazsanız yapmayın diye yaklaşmamızı gerektirmez. Diyelim ki İstanbul'u tek başımıza kazanıyoruz. Emin olun İstanbul'da tek başımıza girdiğimizde kazansak, iş birliği ile gittiğimizde çok daha fazla belediye meclis üyemiz olur. O da önemli belediye meclisinde çoğunluğu sağlamak önemli. Yani iş birliğinin kaybettiren tarafı yok. Yeter ki doğru analiz edelim. ‘Nasılsa kazanıyoruz kimseyi ihtiyacımız yok’ durumuna asla girmem. EN ÇOK OYU ALACAKLARLA SEÇİME GİTMEK LAZIM: (İstanbul'da belediye başkan adayları belirlenirken Ekrem İmamoğlu ile uyum aranacak mı?) Ekrem Bey de ben de MYK da hepimiz bir yöntemde birleşiyoruz. İstanbul'daki mevcut başkanlar için anket yapıyoruz, ankette durumu iyi olanla yola devam ediyoruz. Durumu kötü olanı değiştireceğiz. Ekrem Bey engellemelere rağmen büyük işler yaptı. Engelleri aşmak için iktidar olmanız lazım. Şu an iktidarda değiliz. Ama yerelde iktidarı elde etmemiz için belediye meclislerinde de çoğunluğu elde etmemiz gerekir. O yüzden Özgür Özel'in arkadaşı, Ekrem Bey ile uyumlu, değişimci, girişimci vb., yerine en çok oyu alacak kişilerle seçime girmemiz lazım. ÖRGÜT KENDİNE YAKIN ADAMI SEÇER: Bir kişi anketten tek başına çıkıyorsa halkta karşılığı varsa, biz bunu örgüte sorarız. Örgüt de seçilecek aday ister. İki aday varsa ikisi de seçiliyorsa ve adayı CHP'liler seçiyorsa örgüt kendine yakın adamı seçer.