Galatasaray-Manchester United maçı yazar yorumları
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu 5. maçında ağırladığı Manchester United ile 3-3 berabere kalarak son 16 şansını son maça taşıdı. Mücadelenin hakemi Jose Maria Sanchez'in kararları tartışma yaratırken, spor yazarları, Galatasaray'ın Manchester United karşısındaki performansını ve hakem Sanchez'in kararlarını değerlendirdi.
Uğur Meleke (Hürriyet): Galatasaray, Bayern’le oynadığı her iki maçta da 75’inci dakikaya beraberliklerle girmişti. İki maçı da kaybetti. Çünkü 75’ten sonra Bundesliga-Süper Lig farkı da devreye girdi. Bundesliga daha yoğun oynanan bir turnuva. Daha az zaman çalınan, daha az rol yapılan bir lig. Dün de Galatasaray-ManU maçını izlerken hissettiklerim benzerdi. Dün yine 75’te skor 3-3 olduktan sonra yine yorgunluklar baş gösterdi temsilcimizde.
Galatasaray’da sık değişen savunma göbeği arıza verdi bu kez. Kaan, üç golün içinde de var: Birincide verkaçta Hojlund’u rahatsız edemedi. İkincide şutör Fernandes’e karşı çok fazla geri kaçtı. Üçüncüde de McTominay’i yakalayamadı. Son derece zorlu bir grupta devlere kafa tutup ulusumuzu gururlandıran Galatasaray, bu kalitesiyle bence Kopenhag’a da favori olarak gidiyor.
Ömer Üründül (Sabah): G.Saray'ın takım tertibini öğrendiğimde 'Eyvah! Okan hoca ne yaptın' dedim. İleride 3 tane fizik açıdan hazır olmayan, devamlılığı olmayan forvetin var. Bunların arkasında orta sahada fizik olarak tükenmiş bir Ndombele... Ligde zayıf rakip karşısında bile yürüyerek oynadı… G.Saray bu kadrosuyla erken skor dezavantajına düştü. Diğer ilgimi çeken olay; Buruk'un ikinci yarıya aynı kadroyla başlaması. Tabii futbol sürprizlerle dolu bir oyun. Belki çok kolay olmayan bir pozisyonda Kaan'ın vuruşu gol olsa skora denge gelecekti… Sonra ManU farkı tekrar ikiye çıkardı. Bu sefer artık geri dönüş çok zordu. Ardından Onana, Ziyech'in frikiğini tutup içeri attı. Ve sonra Kerem Aktürkoğlu'ndan mükemmel bir gol geldi. Taraftar da iyice coştu.
Son bölümde ise Zaha bir pozisyon yakaladı ama Galatasaray tam 5 tehlike atlattı. Çünkü beraberlik de çok önemli olduğu için taktik olarak kontrollü anlayışa dönmek gerekiyordu. Ama sonuçta bu maç bana göre çok önemli 1 puanla bitti. Torreira ve Boey gerçekten şu anda Galatasaray'ın hiçbir zaman vazgeçilmeyecek en önemli 2 oyuncusu, emeklerine helal olsun. Sevgili Okan Buruk da şansına dua etsin. Ama çekirge her zaman sıçramaz.
Levent Tüzemen (Sabah): Galatasaray'ın DNA'sında Avrupa'nın olduğu bir kez daha kanıtlandı. Manchester United önünde iyi oynarken iki gol yiyip geriye düşeceksin ama mücadeleyi bırakmayıp maça asılacaksın ve 3-1 geriye düştükten sonra bile iki gol atıp beraberliği yakalayacaksın. Galatasaray belki çok iyi oynamadı ama futbolcular müthiş mücadele etti. En zayıf halka gibi görünen Ziyech, geceyi rakibe tek başına zehir etti. İki mükemmel frikik golü attı, Kerem'in şahane golünde attığı pası verdi. Angelino'nın kafası karışık olacak ki vasatın üzerine çıkamadı. Eğer Sanchez savunmada, Kaan Ayhan da orta alanda oynayabilseydi Galatasaray, geceyi galibiyetle kapatırdı.
Oliveira'nın girişi, orta sahayı toparladı ve Galatasaray'ın daha etkili pas yapmasını sağladı. Keşke Okan hoca, Oliveira'yı daha erken alsaydı. Ön eleme maçlarına çok kaliteli hakemler gönderen UEFA'nın İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'i görevlendirmesi yanlış oldu. Çünkü Sanchez, Manchester'ın 12. adamı gibi görev yaptı. Kaleci Onana'nın vakit geçirmelerine göz yumdu ve Galatasaray'ın da bir penaltısı bence verilmedi. Bu 1 puan, eğer Bayern Münih gevşemezse Galatasaray'ın Avrupa'da yoluna devam etmesini sağlar.
Osman Şenher (Milliyet): Galatasaray’ın defansı ve orta sahası iyi mücadele etmesine rağmen, çok hatalar yaptılar. Yenen üçüncü golde sol stoper Abdülkerim neredeydi? Böyle büyük maçlarda hata affedilmiyor, rakip hemen seni cezalandırıyor. Her şeye rağmen Ziyech olsun, Icardi olsun, Zaha olsun olağanüstü mücadele ettiler. Hele Ziyech iki gol attı, bir gol attırdı. Faslı futbolcu takımı adına maçın yıldızı oldu. İnanın çok üzüldüm. Böyle yeteneksiz, art niyetli hakemleri neden Şampiyonlar Ligi’ne veriyorlar? İlk yarıda sarı-kırmızılılar lehine yüzde yüzlük penaltıyı vermedi. Icardi’nin attığı golde bana göre ofsayt yok.
Ndombele zamanında çok iyi futbolcu olabilir ama şu an Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak kapasitede performans ortaya koymuyor. Bir daha Avrupa kupalarında herhalde bu oyuncuya forma vermez. Ne olursa olsun Cim Bomlu futbolcuların hataları olsa da, iki farklı yenilgiden maçı 3-3’e getirmek kolay bir şey değil. Kazanmak için Galatasaraylı oyuncular her şeylerini sahaya koydular. Şayet hakem; biraz iyi niyetli olsaydı, iki tartışmalı pozisyonda adaletli karar verseydi, bu maçın başlığı ‘zafer’ diye atardım ama olmadı. Bayern Münih maçında da, dün geceki maçta da Galatasaray hakemlerin kurbanı oldu.
Serkan Korkmaz (Fotomaç): Galatasaray son derece inançlı ve hırslı çıktığı bir Şampiyonlar Ligi maçında daha yenik duruma düştü. Performansıyla gurur duyduğumuz temsilcimiz için bu noktada çıkarılacak çok önemli dersler var. Galatasaray'ın mevcut kadrosu her rakibe karşı gol bulabilecek dirayette. Kalecisi "A klas", stoperleri (Davinson'un yokluğuna karşın) son derece kaliteli ve deneyimli... Peki ya orta sahası; yalnız adam Torreira, yarım Mertens ve çeyrek Ndombele! Kaan'ı orta sahaya koysan isteksiz, mutsuz ve formsuz bir Nelsson'a mahkum olacaktı Okan Hoca...
Adamlar ilk maça göre çok daha derli topluydu; kabul ediyorum. 1-2 geride bitirdiğimiz ilk yarıda hakem ve VAR'ın ne penaltımızı ne de golümüzü niye iptal ettiğini anladım. Hadi penaltı pozisyonuna bi'şekilde açıklama getirsinler, "yarı otomatik ofsayt tespiti" sonucu önümüze konan görsel adeta aklımızla dalga geçti. "Aynı hizada olmak" nedir, nasıl olur, biri bana izah edebilir mi? Nano teknolojiyle mikronları mı hesapladınız yahu! İnanılır gibi değil. Üzülenler çoğunluktadır ama ben hayli mutluyum. Bence dün geceki bir puan Galatasaray için yeterli olacak. Bekle bizi Kopenhag... Orada yine tarih yazacağız.
Cem Dizdar (Fanatik): Maçın henüz 20 dakikasına ulaşmadan iki gol yemiş bir takımın devamını getirmesi müşkül diye düşünülebilir. Ancak Galatasaray skor değilse de oyunu devre bitmeden dengeye getirmeyi başardı. Üstelik bir de gol de atarak. Lakin bu gol için o kadar enerji harcamak zorunda kaldı ki bu, ikinci devre için en azından bana Bayern Münih maçlarının son bölümlerini çağrıştırdı. Galatasaray ligde böylesi maçları rahatlıkla koparabiliyordu ama işte bu seviyede olmuyor. Neyse ki, Altay Bayındır’a tercih edilen Andre Onana kaledeydi ve olmayacak bir gol yiyerek Galatasaray’ı maça aldı.
Ardından serbest vuruştan iki gol bulan Hakim Ziyech’in pasında Kerem Aktürkoğlu önce ayak dışı kontrol edip Bruno Fernades’e nazire yaparcasına vuruşuyla Galatasaray’ı 3-1’den eşitliğe getirdi. Dakika 80’e ulaştığında İcardi neredeyse sadece bir kez sahada göründü onda da ofsaytta yakalandı! Ancak o İcardi’ydi. Her an her şeyi yapabilirdi ve bu sadece bir ihtimal olarak maç boyunca öylece kaldı... Galatasaray tedirgin sürdürdüğü maçı Şampiyonlar Ligi için öyle ya da böyle son maça taşımayı başardı. Maç böyle bitti ama aklımda başlangıç kadrosu açısından ‘Mertens mi, Kerem mi?’ sorusu öylece kala kaldı. Acaba Kerem’le başlansaydı daha enerjik, daha tehditkar başka bir oyun mümkün olabilir miydi? Siz ne dersiniz?
Serkan Akcan (Fanatik): Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı tüm maçlarda ilk golü yiyen taraf oldu. Bu sürpriz değildi ama United’tan bu kadar basit 2 gol yemesi Davinson’un yokluğu, Ndombele, Mertens hattının bu kadar erken çökmesi öyleydi. Okan Buruk’tan erken bir hamle beklerken ikinci yarıya aynı planla başlamak büyük bir hayal kırıklığıydı. Buruk, Mertens ve Ndombele’ye tahammül ettikçe United’ın cesareti yükseldi ve neticesinde yine yapılmayan baskıdan 3. gol geldi.
Galatasaray için 55 ile 71 arası rüya gibi geçti. Çünkü Kerem ile Oliviera girdi, Ziyech acayip bir liderlik gösterisine soyundu, Kerem harika iş çıkardı ve 16 dakikada skor 3-3’e geldi. Galatasaray büyük yıldızlara, güçlü oyun liderlerine sahip. Icardi’nin Zaha’nın suskun kaldığı bir gecede Ziyech’in iki duran top golünün üstüne bir de Kerem’e yaptığı asist inanılmazdı.