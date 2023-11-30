Galatasaray-Manchester United maçı yazar yorumları

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Adamlar ilk maça göre çok daha derli topluydu; kabul ediyorum. 1-2 geride bitirdiğimiz ilk yarıda hakem ve VAR'ın ne penaltımızı ne de golümüzü niye iptal ettiğini anladım. Hadi penaltı pozisyonuna bi'şekilde açıklama getirsinler, "yarı otomatik ofsayt tespiti" sonucu önümüze konan görsel adeta aklımızla dalga geçti. "Aynı hizada olmak" nedir, nasıl olur, biri bana izah edebilir mi? Nano teknolojiyle mikronları mı hesapladınız yahu! İnanılır gibi değil. Üzülenler çoğunluktadır ama ben hayli mutluyum. Bence dün geceki bir puan Galatasaray için yeterli olacak. Bekle bizi Kopenhag... Orada yine tarih yazacağız.

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Cem Dizdar (Fanatik): Maçın henüz 20 dakikasına ulaşmadan iki gol yemiş bir takımın devamını getirmesi müşkül diye düşünülebilir. Ancak Galatasaray skor değilse de oyunu devre bitmeden dengeye getirmeyi başardı. Üstelik bir de gol de atarak. Lakin bu gol için o kadar enerji harcamak zorunda kaldı ki bu, ikinci devre için en azından bana Bayern Münih maçlarının son bölümlerini çağrıştırdı. Galatasaray ligde böylesi maçları rahatlıkla koparabiliyordu ama işte bu seviyede olmuyor. Neyse ki, Altay Bayındır’a tercih edilen Andre Onana kaledeydi ve olmayacak bir gol yiyerek Galatasaray’ı maça aldı.