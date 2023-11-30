Turizmde 2033’te hedef 135 milyar dolar gelir Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) düzenlediği Tourism Investment Forum 2023'te (TIF2023) konuşan TTYD Başkanı Oya Narin, ""Yaptığımız projeskiyonlar, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk 10 yılında doğru politikalar ve anlamlı müdahalelerle 2033 yılında GSYH'nin yüzde 7,5'u olarak hesapladığımız 135 milyar dolar seviyesine ulaşabileceğini gösteriyor" dedi. Forum sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Narin, sektörün gündemindeki konuları şöyle sıraladı: yatak sayısını artırmak, orta-uzun vadeli finansman sağlamak ve yerli firmaları uluslararası düzeyde markalaştırmak...

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) düzenlediği Tourism Investment Forum 2023 (TIF2023) İstanbul'da gerçekleştirildi. Sektörden yerli-yabancı konuşmacıların yer aldığı forumda TTYD Başkanı Oya Narin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

TTYD Başkanı Oya Narin, Türkiye’nin dünyada ilk 4 destinasyon arasına girdiğini söyledi, bu yükselişi devam ettirmek için rekabet gücünün yüksek tutulması gerektiğini vurguladı. Narin, bunun için de yatırımların çeşitlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Oya Narin, Orta Vadeli Program’da (OVP) turizme çok önemli bir cari dengeyi sağlama hedefi verildiğini belirterek, "Yaptığımız projeskiyonlar, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının ilk 10 yılında doğru politikalar ve anlamlı müdahalelerle 2033 yılında GSYH’nin yüzde 7,5’u olarak hesapladığımız 135 milyar dolar seviyesine ulaşabileceğini gösteriyor. Bu da cari işlemler dengesini ciddi boyutta iyileştirecektir" dedi.

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Markalaşma konusunda, ulusal ve uluslararası markaların konaklama işletmeciliğinde daha fazla yer almasının sektörün büyümesine katkı yapacağının altını çizen Narin, Türkiye’nin turizm işletmeciliğinde rüştünü ispatladığını ve hemen her segmentte misafirlerini ağırladığını söyledi. TTYD üyelerinin Türkiye’de bugüne kadar yapılan 120 milyar dolarlık yatırımın yarısını gerçekleştirdiğini ifade eden Oya Narin, yeni ve daha iyi ürünlerle ülke turizmini yukarıya çıkarmakta kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

"TURİZM SEKTÖRÜNÜN GÜNDEMİNDE YATAK SAYILARI, FİNANSMAN VE MARKALAŞMA VAR"

Forum sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TTYD Başkanı Oya Narin, turizm sektörünün gündemindeki konuları şöyle sıraladı: yatak sayısını artırmak, orta-uzun vadeli finansman sağlamak ve yerli firmaları uluslararası düzeyde markalaştırmak...

Yabancı yatırımcıların, imar planlarındaki değişiklikler ve tahsis mevzuatıyla (yatırımcıların 49 yıllık kiralama yerine tapulu arsalara yatırım tercihi) ilgili çekinceler yaşadıklarını kaydeden Narin, sermaye piyasaları aracılığıyla yatırım fonlarının getirilebileceğini ve böylece turizme ilave finansman sağlanabileceğini söyledi.

Halka arzların şirketleri şeffaflık, iç disiplin, denetim konularında geliştirdiği ifade edilirken, yatırımların bu tip yatırımları tercih ettiği kaydedildi.

BAKAN YARDIMCISI ALPARSLAN: TURİZMİ 12 AYA YAYMAK MÜMKÜN

TIF2023’ün TIF2023’ün açılışında konuşan T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Turizmin ülkemiz için stratejik sektör olarak belirlendiğini vurgulayan Nadir Alparslan, turizmin Türkiye için potansiyele sahip olduğunu ve turizmi 12 aya yaymanın mümkün olduğunu ifade etti. Alparslan ayrıca turizm yatırımları için mevzuat değişikliklerine de değindi ve bu konudaki çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini bildirdi. Konuşmasında tanıtım çalışmalarına da yer veren Alparslan, bugün Türkiye’nin 200 ülkede tanıtım yaptığını aktardı.

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TİSK BAŞKANI AKKOL: MARKALAŞMA BÜYÜME SÜRECİNDE KRİTİK

TIF2023’te görüşlerini açıklayan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol konuşmasında turizmin Türkiye için önemini anlattı. Özgür Burak Akkol Türkiye’nin turizmde sahip olduğu potansiyele vurgu yaparak Türkiye’nin turizmde büyüme sürecinde markalaşmanın kritik olduğunu, markalaşma stratejisi için ise Türkiye’nin değerleri ve coğrafi konumunun kritik olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat ise Türkiye’nin krizlere dayanıklılığını vurguyarak, bu konunun yabancı yatırımcılar için çok önemli olduğunu ve yatırımcıların Türkiye’nin bu yönünden çok etkilendiklerini belirtti. Polat, Türkiye’yi yabancı yatırımcılara tanıtırken kullandıkları en önemli argumanların Türkiye’nin yılda ortalama yüzde 5,4 büyümesi, nitelikli işgücü, Türkiye’nin reform ajandası ve altyapı ile lojistik üssü özelikleri olduğunu vurguladı.

SERMAYE PİYASALARINDA TURİZM İÇİN GYO MODELİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Yardımcısı Ali İhsan Güngör de kurum olarak görevlerinin finansla sınırlı olmadığını söyledi. Güngör şu ifadeleri kullandı: “Bize düşen görev, turizm sektörüne gerekli desteği vermek. Bunun içinse bireysel ve kurumsal yatırımcılara yatırım bulma konusunda yardımcı oluyoruz.” Borsa İstanbul’da 19 turizm şirketinin işlem gördüğünü kaydeden Güngör, finansmana erişim konusunda GYO modelinin önemine dikkat çekti. Güngör bu sayede halkın da bu modelle elde edilen gelirden faydalanabileceğini aktardı.

İstanbul Valisi Davut Gül de etkinliği takip edeceğini ve TIF2023’te ortaya çıkacak yol haritasını hayata geçirmek için çalışacaklarını ifade etti.