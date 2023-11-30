İstanbul Arnavuktöy'de oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kadının annesini vurdu! Başına iki el ateş etti, hayati tehlikesi sürüyor!

İstanbul Arnavuktöy'de oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kadının annesini vurdu! Başına iki el ateş etti, hayati tehlikesi sürüyor!

Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu kadının annesini vurdu! İstanbul Arnavuktöy'de, otobüs durağında bekleyen kadın silahlı saldırıya uğradı. Başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan kadın, o sırada yoldan geçen bir minibüse bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kanlı saldırının detayları şoke etti...

İstanbul'da 2 yıl önde dini nikahlı eşinin kayıp ihbarında bulunduğu ve bir gün sonra cesedi Arnavutköy'de bir su kuyusunda bulunan Aykut Avşar'ın ailesi, oğullarının ölümünden dini nikahlı yaşadığı eşi Bahar Gülerce'yi suçlamıştı.

AİLELER BİRBİRİNİ SUÇLADI Aykut Avşar'ın babası Zeki Avşar. DHA'da yer alan habere göre Aykut Avşar'ın ailesi ve Bahar Gülerce bir televizyon programında günlerce Aykut Avşar'ın sır dolu ölümünü tartışmış ve taraflar birbirlerini suçlamıştı.

KADIN ANNESİYLE YAŞAMAYA BAŞLADI Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Aykut Avşar. Aykut Avşar'ın ölümünden sonra her iki taraf birbirlerine husumet beslemişti. Annesiyle birlikte yaşayan Bahar Gülerce, tehdit edildiği gerekçesiyle her akşam iş çıkışında annesi Ayten Gülerce tarafından otobüs durağından alınarak eve götürülüyordu.

DURAKTA KIZINI BEKLİYORDU Bahar Gülerce'nin annesi Ayten Avşar. Dün akşam da otobüs durağında kızını bekleyen Ayten Gülerce'nin yanına 2 yıl önce hayatını kaybeden Aykut Avşar'ın babası Zeki Avşar geldi.

BAŞINA İKİ EL ATEŞ ETTİ Bir süre Ayten Gülerce ile konuşan Zeki Avşar daha sonra belinden çıkardığı silahla Gülerce'ye 2 el ateş edip olay yerinden kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR Saldırı sonrası yoldan geçen bir minibüsle hastaneye kaldırılan talihsiz kadının hayati tehlikesi devam ederken saldırıyı gerçekleştiren Zeki Avşar, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gece kartalları tarafından yaşadığı evin yakınında yakalanarak göz altına alındı. OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI Öte yandan saldırı anı ve sonrasında otobüs durağına gelen Ayten Gülerce'nin kızı Bahar Gülerce'nin yaşadığı panik anları bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.